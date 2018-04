Ligue 1 : LES 26 et 27es journées avancées d’un jour

Les 26 et 27es journées du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, fixées initialement aux 21 et 25 avril, ont été avancées d'un jour soit vendredi 20 avril et mardi 24 avril, a annoncé ce lundi la Ligue de football professionnel (LFP) sur son site officiel. Ce réaménagement dans le calendrier de la compétition décidé "après discussion entre le Directoire de la LFP et le staff administratif et technique de l'Equipe nationale est dicté par le souci de se préparer dans les meilleures conditions en vue de la rencontre amicale Algérie A' - Arabie Saoudite prévu le 9 mai en Espagne", précise la même source. Concernant la rencontre MC Alger-USM Bel Abbès de la 28e journée, programmée précédemment le 8 mai a été avancée au vendredi 27 avril au même titre que l'autre rencontre de cette même journée entre l’ES Sétif et le NA Hussein-Dey. Ces deux matches ont été avancés pour permettre à l'ES Sétif et au MC Alger de disputer leur rencontres comptant pour la 1re journée (Gr.B) de la phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique.



Le nouveau programme s’établit comme suit :

26e journée :

Vendredi 20 avril 2018, 27e journée : mardi 24 avril 2018 Matches avancés de la 28e journée : ES Sétif - NA Hussein-Dey et MC Alger-USM Bel-Abbès : vendredi 27 avril 2018 28e journée.

- Vendredi 4 mai 2018, 29e journée

- Samedi 12 mai 2018, 30e journée : Samedi 19 mai 2018.



Ligue 1 (25e journée/ match en retard)

USM Alger - Olympique Médéa avancé à jeudi 12 avril

Le match en retard USM Alger-Olympique Médéa, comptant pour la 25e journée de la Ligue 1 Mobilis de football a été avancé de 24 heures et se jouera le jeudi 12 avril au stade Omar-Hamadi (16h00) à huis clos, a annoncé lundi la Ligue de football professionnel (LFP) sur son site officiel. Cette rencontre a été avancée sur demande du club algérois pour lui permettre de préparer son match retour face aux Nigérians de Plateau United mardi 17 avril au stade Omar-Hamadi (17h00), dans le cadre des 16es de finale bis de la Coupe de la Confédération africaine. Au match aller, l'USMA s'est inclinée à Lagos sur le score de 2 à 1.

L'autre match en retard de la 25e journée a été maintenu, quant à lui, au vendredi 13 avril entre le MC Oran et le CR Belouizdad au stade Ahmed-Zabana (16h00). En Ligue 2 Mobilis, le derby de l'Ouest, ASM Oran - ASO Chlef, initialement fixé au samedi 14 avril, a été avancé au 13 avril au stade Habib-Bouakeul (16h00), pour le compte de la 26e journée de la compétition.