Le MCA poursuit sa préparation à Alger

Alors que la JS Kabylie a prévu une mise au vert de quatre jours à Constantine, en prévision de la demi-finale de la coupe d’Algérie, son adversaire dans la compétition, à savoir le MC Alger, ne se rendra dans la ville des ponts suspendu que la veille de la rencontre. Le staff technique du doyen des clubs algérien a pris la décision de ne rien modifier à son programme habituel de préparation des matchs. En effet, le MCA poursuit ses entrainements hebdomadaires dans la capitale, le plus normalement possible, afin d’éviter toute pression inutile sur le groupe. L’équipe effectuera, d’ailleurs, une dernière séance jeudi matin au centre d’Ain Benian, avant de rallier Constantine en début d’après midi par avion. La délégation Moulopudéenne élira domicile à l’hôtel Marriott, à quelques centaines de mètres seulement du stade du Chahid Hamlaoui. Au MCA, l’heure est à la mobilisation générale. Le club, grand spécialiste de la compétition, ne veut en aucun cas rater son rendez vous face à la JSK, qui reste malgré tout un adversaire redoutable. Une semaine plus tôt, en championnat, les Canaris ont disposé du doyen par le score sans appel de 3 à 1. En effet, le classico s’annonce passionnant et difficile pour les deux teams, qui se connaissent parfaitement. Ainsi, les camarades de Derrardja, qui ont retrouvé le sourire et surtout leur dynamisme, à l’issue de leur large succès face au Paradou AC (5-1), veulent saisir l’occasion pour prendre leur revanche sur la JSK. «La victoire face au PAC a fait beaucoup de bien au moral de l’équipe. Cela nous permet de préparer notre match de demi-finale dans de bonnes conditions» a déclaré le milieu de terrain offensif du Mouloudia Bendebka, finalement apte pour le service après sa blessure aux adducteurs, avant de poursuivre. « Nous voulons absolument remporter ce neuvième trophée. Le MCA est un spécialiste de cette compétition, qui reste spéciale. Nous voulons à tout prix faire plaisir à nos supporteurs. Cela passe, bien évidemment par un succès face à un grand club, en l’occurrence la JSK. Avec le staff technique, nous poursuivant notre préparation pour ce rendez-vous. Nous sommes confiants et très motivés. Je pense que ça va être un beau match entre deux grands clubs du championnat national, sur une excellente pelouse». Par ailleurs, le MCA risque de connaitre la défection de certains titulaires. Alors que Chaouchi, sous la peine d’une suspension, et forfait pour cette rencontre, à l’image d’Amada et Boudebouda, qui sont blessés, la liste des absents pourrait bel et bien s’allonger. On parle du défenseur central Azzi, Dieng ou encore de Nekkache qui souffre de légères douleurs. Cela dit, le MCA dispose d’un effectif riche, qui permet au staff technique de faire face à toutes les éventualités.

Rédha M.