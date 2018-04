Coupe d’Algérie (demi-finale), La JSK aujourd’hui à Constantine : La finale au bout du rêve

Vainqueur de l’ESS en championnat, samedi, la JS Kabylie a réussi à s’extraire de la zone rouge, et commence à entrevoir la fin de la saison et sa lutte pour le maintien avec plus ou moins de sérénité. Il faut dire que les Canaris ont presque fait un sans-faute en engrangeant sept points sur les neufs possibles, dont un point précieux à Biskra.

Le contrat rempli, les Canaris ont mis le cap depuis lundi sur les demi-finales de la coupe d’Algérie face au MCA. Cette affiche qui s’annonce d’ores et déjà palpitante polarise l’actualité des deux clubs en raison entre autre de la domiciliation de ce match, dans un premier temps, puis sur le quota des billets qui seront attribués au MCA. En effet, alors que le MCA a contesté le quota qui lui a été attribué, demandant à ce qu’il soit revu à la hausse, la direction de la JSK a rétorqué qu’elle n’attribuera pas plus que 3.200 billets prévus initialement. En tout et pour tout, 32.000 billets sont mis en vente depuis ce mardi dont 15.000 à Tizi-Ouzou. La direction de la JSK a informé que 17.000 billets seront vendus le jour du match au stade Chahid-Hamlaoui de Constantine, c’est-à-dire ce vendredi. L’affaire des billets étant donc classée, la JSK entrera en stage bloqué à compter de ce mercredi à Constantine pour préparer le match de coupe. S’il est vrai que la JSK caresse secrètement le rêve d’aller en finale, il n’en demeure pas moins que Youcef Bouzidi a tenu à dépassionner les débats et appelé tout le monde à de la mesure à la veille de cette rencontre qui s’inscrit dans la même intensité que le match de championnat.

Depuis lundi, Youcef Bouzidi a plus axé son travail sur la récupération. «Je craints la fatigue. Nous avons joué trois matches de haute intensité en huit jours. Physiquement, ça s’est fait ressentir», a déclaré l’entraîneur de la JSK qui a pu compter sur le retour de Houari Ferhani ce lundi à l’entraînement. «Je suis content de réintégrer le groupe. Il n’était pas facile pour moi de rester tout ce temps-là loin des terrains alors que mon équipe disputait des matches décisifs. Heureusement que Chetti a tenu bien son rôle et sorti de gros matches», a déclaré l’arrière droit des Canaris qui est donc d’attaque pour les demi-finales de la coupe d’Algérie face au MCA.

La direction du club entend bien mettre l’équipe dans les meilleures conditions en prévision de cette affiche, même si elle ne perd pas de vue que son objectif principal reste le maintien cette saison. Avec 29 points dans l’escarcelle, la JSK n’a pas encore assuré son maintien. La coupe d’Algérie reste donc un bonus.

Amar B.