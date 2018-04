Exposition de macrophotographie «Émeraude» de Chafia Loudjici : Immersion dans la nature

La jeune photographe Chafia Loudjici expose, et ce, jusqu’au 27 avril, à la galerie Ezzou’Art de Bab Ezzouar, une douzaine de ses clichés sous l’intitulé «Émeraude». Une exposition de macrophotographie qui réconcilie l’homme avec dame nature à la découverte des petits détails, aussi surprenants qu’époustouflants, qui font la régénération de la faune et de la flore.

Grande passionnée des arts visuels, Chafia Loudjici est une photographe autodidacte qui vit et travaille à Alger. Elle a organisé de nombreuses expositions, notamment « El Jazaïr, Ombres et Lumières », où elle a immortalisé des scènes de vie de la Casbah d’Alger, elle a également présenté des clichés d’architecture mauresque et néo-mauresque. cette exposition a reçu un grand écho. par la suite, ces mêmes images ont été exposées à la galerie Sirius au début de cette année. En plus de la pratique de la photographie, l’artiste, qui s’adonne aussi à la peinture depuis son jeune âge, baigne dans le surréalisme où elle s’inspire de la nature pour lui apporter des figures imaginatives. Dans la photographie, elle touche à toutes les catégories et s’est également spécialisée dans la macrophotographie naturaliste.

«La nature est ma plus grande source d’inspiration, j’ai toujours eu la volonté de la représenter à travers la peinture et la photographie. Je pense que la photographie a emprunté à la peinture les règles de l’esthétique et l’art de la couleur pour les adapter à son outil, afin de créer des œuvres instantanées et réalistes, et c’est là que la photo est devenue une expression importante de l’art figuratif. Il s’agit d’un témoignage de la beauté de la nature, c’est une fenêtre donnant sur un monde peu accessible, dans le secret, le magique et le pouvoir de faire découvrir une facette cachée de notre monde», a souligné l’artiste. Pour elle, la macrophotographie est plus que la pratique de la photographie, il faut choisir le moment opportun et rassembler toutes les conditions esthétiques pour immortaliser des merveilles de la nature.

«Il ne s’agit pas d’un clic seulement ; la lumière, le cadrage, respecter les règles de l’esthétique, le sens de la couleur, des formes et des rythmes, car ce sont des éléments qui rentrent dans la composition d’une image harmonieuse. Il faut savoir mettre en évidence les détails pour obtenir une composition satisfaisante», a-t-elle ajouté. La macrophotographie naturaliste est la technique de photographier des plantes minuscules et des détails importants et intéressants de toutes espèces, Chafia se confie sur sa passion : «Je me rapproche du sujet jusqu’à ne laisser qu’un seul centimètre de distance, et c’est ce qui m’a fait rapprocher encore plus de la nature, et m’a fait entrer dans l’intimité de la flore et la végétation, je dirai que c’est ma plus grande passion.»

Dans une série d’une douzaine de clichés de macrophotographie naturaliste, où on y trouve des plantes avec leurs tiges et feuilles, et sur lesquelles l’artiste a minutieusement figé les feuilles et les gouttes de pluie ainsi que la rosée en forme de perles ou d’émeraude, la photographe partage une pierre précieuse qui apporte la paix intérieure et émotionnelle, elle estime qu’elle est considérée comme un symbole de force vitale, permet d’exprimer clairement ce que l’on ressent et augmente la sagesse et la patience, elle est aussi apaisante et possède les mêmes vertus que la nature. Cette pierre rappelle les couleurs de la nature, selon ses nuances de vert, clair, intense et profond.

Kader Bentounès