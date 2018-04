4es journées de musique classique à Batna : Sous le slogan «Créativité et partage»

La 4e édition des journées nationales de musique classique universelle s’est ouverte dimanche après-midi au Théâtre régional de Batna après deux années d’éclipse. La manifestation, qui s’étale sur cinq jours, est allée à la rencontre de son public sur l’esplanade qui fait face au Théâtre régional avec des morceaux de musiques folklorique et moderne ainsi que des lâchers de ballons. Un public mélomane nombreux a assisté à l’ouverture des journées qui, sous le slogan «Créativité et partage», réunissent des orchestres de 14 écoles de formation musicale du pays ainsi que de l’Institut national supérieur de musique.

Un orchestre composé d’enseignants et d'étudiants de l’Institut régional de formation musicale (IRFM) de Batna et de ses trois annexes de Constantine, Annaba et Biskra a animé le premier concert de la manifestation en interprétant des morceaux inspirés des musiques chaouie et universelle, ainsi que des compositions du maestro auréssien Rachid Saouli, en hommage posthume à ses efforts dans le lancement de cette manifestation. Le musicien et musicologue Salim Dada a été choisi hôte d’honneur de ces journées qui ont pour but, a indiqué le directeur de l’IRFM de Batna, Belkacem Chaïb Setti, de favoriser les échanges d’expériences entre enseignants et étudiants en musique de tout le pays. L’édition 2018 de cette manifestation artistique propose ateliers de formation, concerts et une conférence sur la formation musicale, selon le même responsable qui a souligné que l’orchestre philarmonique auréssien, dirigé par Hanafi Meliani, participera aussi à ces journées.

Les musiciens participant à la manifestation se rendront, en outre, au foyer pour personnes âgées et au centre anticancer où ils interpréteront des morceaux de musique et offriront des cadeaux aux pensionnaires et aux malades. Deux cents participants prennent part à cette quatrième édition des journées nationales de musique classique universelle, selon les organisateurs. (APS)