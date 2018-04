Cinquantenaire du service national : L’opérette «Essalil» galvanise un public conquis

Baptisée Essalil, une opérette de 80 minutes a été présentée lundi soir à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïeh et ce, à l’occasion du cinquantenaire du Service national (1968-2018). Ce spectacle grandiose a été rehaussé par la présence du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, du directeur du Service national au ministère de la Défense nationale, le général major Mohamed Salah Benbicha, et de nombreux invités de marque.

Riche en émotions et pointant les faits les plus importants de l’histoire de l’Armée nationale, la représentation artistique de l’épopée «Essalil» a impressionné l’important public venu à l’Opéra d’Alger.

Dans une fresque riche en sons et en couleurs, déployée en version actualisée, qui a tenu compte de l’évolution de la période post-indépendance de l’Algérie, déclinée en langue arabe, cette œuvre théâtrale a été élaborée à l’occasion de la commémoration du cinquantenaire du service national. Parmi l’assistance, l’on pouvait distinguer également les représentants des collectivités locales et des représentants diplomatiques accrédités en Algérie, outre plusieurs personnalités politiques et artistiques.

Au cours d’une brève allocution, le ministre de la Culture a exprimé sa reconnaissance envers les éléments de l’Armée nationale et ce, pour leur grande contribution à l’édification du pays et leur dévouement pour le défendre et protéger ainsi la société et le citoyen. M. Mihoubi a également affirmé que « cette œuvre artistique est à la base un cadeau symbolique, de la part de l’intellectuel et de l’artiste, pour son frère le militaire », avant d’ajouter : « Nous célébrons avec les membres de l’ALN le cinquantenaire du service national… et à travers cette opérette, nous rafraichissons la mémoire des générations qui sont passées par cette expérience unique et exceptionnelle en même temps. »

Dans cet ordre d’idées, le premier responsable du ministère de la Culture a rappelé le travail colossal accompli par l’Armée algérienne après l’indépendance. « Grâce au service national… des murs ont été construits, des villages bâtis, des routes ont été ouvertes et le Sahara arborisé », a-t-il indiqué. De son côté, le directeur du Service national au ministère de la Défense nationale, le général major Mohamed Salah Benbicha, a mis en exergue l’importance de célébrer le cinquantenaire de l’institution du service national, et ce, en commémoration du lancement d’un parcours jalonné de hauts faits d’armes et de nombreuses réalisations.



Une épopée à travers une vingtaine de tableaux



Après sa sortie triomphale de la Glorieuse guerre de Libération nationale, l’Algérie indépendante devait se lancer immédiatement dans la bataille de l’édification, ce qui nécessitait de relever le défi en posant les premiers jalons, sur des bases solides, de l’Etat algérien qui avait besoin de tous ses fils. Pour cela, les autorités suprêmes du pays avaient décidé d’instituer, en 1968, le Service national comme étant un cadre idéal pour coaliser toutes les forces vives et les mobiliser dans la réalisation des projets vitaux afin d’assurer le développement de toutes les régions du pays, en particulier celles enclavées et déshéritées. C’est au cours de cette même année que fut incorporé le premier contingent du Service national où les jeunes énergies de l’Algérie furent unies dans un seul but, à savoir l’édification du jeune Etat indépendant.

Elle constituait le début d’un long parcours de projets ambitieux et de réalisations grandioses qui resteront gravés dans la mémoire collective de l’Algérie, et qui demeureront un facteur fondamental de notre identité nationale et un symbole de citoyenneté. Le Service national a pour objectif de sensibiliser quant au devoir de défense nationale, d’assurer la pérennité du lien Armée-Nation, et d’œuvrer à ancrer l’esprit de l’unité nationale. Pas moins d’une vingtaine de tableaux ont rappelé la chronologie de l’histoire de l’Armée nationale au service de la nation et ce, durant une heure et vingt minutes de ce spectacle. Conduit par plus d’une centaine de comédiens, ce spectacle, inscrit dans le registre du théâtre de l’épopée, a été conçu dans une vision moderne, usant de techniques audiovisuelles où la projection d’images et de vidéos ainsi que le play-back pour les dialogues et les chansons ont donné plus de présence aux évènements, les rapprochant ainsi de la réalité.

Ainsi, des jeunes talents ont raconté au public nombreux de la salle Boualem-Bessaïeh les étapes qu’a connues l’histoire de l’Algérie, à travers les différentes étapes historiques revenant à l’ère coloniale française, la guerre de Libération et la période post- indépendance. Des scènes plus récentes, comme celles représentant la tragédie nationale des années 1990, la concorde civile, la réconciliation nationale et la période des réalisations de projets socioéconomiques ont également constitué cette épopée, mise en scène par Fawzi Benbrahim, sur un texte de Rabah Drif, soutenue par des textes marquants en prose de grandes personnalités historiques, dont le discours du Président de la République M. Abdelaziz Bouteflika, qui a été à l’origine de la concorde civile et la réconciliation nationale.



Un hommage particulier au Président de la République.



La scène, qui a été conçue aux couleurs de l’emblème de l’ANP, a généreusement offert son espace aux artistes, et le spectacle a évolué, au fil de la floraison d’accessoires et de costumes d’époques au fur et à mesure de son évolution dans une scénographie signée Hamza Djaballah. La trame, menée par le grand comédien Ibrahim Rezouk et le jeune talentueux Youcef Sehayri, dans le rôle de narrateurs, ainsi que le grand Abdelhalim Zeribie, dans celui de commentateur, repose sur des «référents collectifs» évoluant dans un rythme soutenu où les différentes étapes de l’histoire du Service national depuis cinquante ans ont été mises en évidence. Le metteur en scène, assurant une bonne direction des comédiens, a misé sur le jeu scénique, la beauté des nombreux costumes et l’éclairage qui a aidé à la création de différentes atmosphères. Le Service national ne cesse de constituer une véritable école ayant enfanté des générations successives de jeunes Algériens épris de valeurs nationales suprêmes, et d’être un outil efficace pour concrétiser les projets stratégiques du pays dans les secteurs socioéconomiques durant plusieurs années de labeur continu, couronnées d’acquis et de réalisations qui suscitent fierté et grandeur, entre autres, le Barrage vert, la Transsaharienne, les villages agricoles, les voies ferrées et autres infrastructures de base. Les chorégraphies bien travaillées de Riad Beroual ont donné une bouffée d’énergie au spectacle, avec de belles figures de groupes en mouvements synchronisés, dansant sur des rythmes. Les arrangements musicaux, en outre, ont donné de l’entrain au spectacle dans des variations musicales du terroir. Complimentant l’équipe qui a œuvré pour ce magnifique travail, le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a déclaré: « Je félicite l’équipe pour ce travail… C’est une véritable œuvre de créativité». « Une mise en scène et une interprétation complètes, dignes des grands spectacles qui ont mis en valeur l’Armée nationale et ses valeurs », a-t-il souligné. Cette œuvre a été marquée, à la fin, par une cérémonie de remise de prix à l’équipe artistique et a, en outre, été couronnée par un hommage particulier, rendu au Président de la République Monsieur Abdelaziz Bouteflika, ministre de la Défense nationale et chef suprême des forces armées.

Sihem Oubraham