Conjoncture : L’enjeu de la sécurité alimentaire

L’objectif du renforcement durable de la sécurité alimentaire du pays est un choix stratégique retenu par la conférence nationale sur le renouveau agricole et rural, qui s’est tenue à Biskra, le 28 février 2009. Un évènement de première importance pour un segment aussi vital, dans le sens où les orientations formulées par le Président de la République avaient permis de mettre en place une feuille de route déclinant les priorités et les projections à intégrer dans l’agenda du secteur. La politique du renouveau rural et agricole, telle que projetée et cadrée, devait consacrer, en fait, cette nouvelle conception du développement intégré et durable, à travers une meilleure synergie entre les différents intervenants et une intégration étudiée des programmes au niveau local. La politique agricole ainsi repensée devait contribuer à une meilleure visibilité en matière de perspectives, mais aussi de défis. Il s’agit de «garantir la sécurité alimentaire par une utilisation optimale et rationnelle des moyens disponibles en ciblant les filières stratégiques pour faire face aux besoins alimentaires» du pays, et de «réduire progressivement les importations pour certains produits de base et relancer les exportations». Des axes prioritaires résumés par le ministre en charge du secteur, M. Abdelkader Bouazghi, qui parlera également d’«une véritable promotion d’une politique durable à même de réduire le déséquilibre de la balance commerciale des produits agricoles de base, de conforter la sécurité du pays et de contribuer à la diversification de l’économie nationale». Dans cette optique, l’État a situé son action dans une démarche participative et intégrée qui consiste à associer, au sein de sa dynamique, les populations rurales, dans un souci de stabilisation, les agriculteurs, les éleveurs, les investisseurs, les industriels et les décideurs locaux, pour un développement durable et équitable. Par conséquent, tout l’effort devra être orienté sur la garantie des moyens qui permettent l’émergence d’une agriculture moderne, équitablement répartie, avec les capacités à satisfaire aux besoins du marché interne, mais aussi à générer des excédents à l’export. Des thématiques seront abordées, dans ce contexte, lors des prochaines Assises sur l’agriculture qui devront constituer une halte pour évaluer les actions réalisées jusque-là, mais aussi pour sortir avec une nouvelle réflexion autour des objectifs retenus dans le plan d’action du gouvernement. Il s’agira d’extension des surfaces agricoles irriguées, pour les porter à un million d’hectares, de la poursuite du développement de l’agriculture saharienne, par la création de nouveaux périmètres de mise en valeur, de la mise en valeur des fermes-pilotes par le biais de leur concession à des investisseurs sur la base de cahiers des charges, la mobilisation de partenariats entre des investisseurs nationaux et étrangers pour le développement d’une agriculture intensive et moderne, notamment dans le sud du pays et les Hauts Plateaux. Le gouvernement, qui accorde un intérêt particulier au secteur dans cette phase de transition vers une économie diversifiée, entend opérer la résorption de la jachère sur une surface de 550.000 hectares devant être affectés aux légumineuses fourragères. Le gouvernement s’engage également à soutenir et à accompagner le développement des industries agro-alimentaires, pour assurer en aval un marché plus large pour la production agricole, et cela par la transformation et par la promotion des exportations. Il sera question également de consolider les filières stratégiques, notamment le lait, les céréales, la pomme de terre, la tomate industrielle, ainsi que les légumes secs qui promettent de bonnes perspectives.

D. Akila