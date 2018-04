Dattes et huiles algériennes : Produits très appréciés par les Polonais

«L’Algérie est un pays prioritaire pour nous dans le continent africain», a déclaré, hier, l’ambassadeur polonais à Alger, lors d’une journée d’affaires tenue au siège de la Chambre algérienne de commerce et d’investissement (Caci).

En dépit d’une situation économique peu favorable que traverse l’Algérie, M. Witold Spirydowicz souligne que des efforts seront multipliés pour impulser une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale, précisant que son pays «n’a pas perdu intérêt à renforcer sa présence sur le marché algérien».

À ses yeux, l’Algérie dispose d’atouts indéniables, notamment en agriculture, pour sa diversification économique qu’il qualifie d’impérative. D’autre part, l’ambassadeur égrène les efforts considérables fournis par l’Algérie, ainsi que sa fermeté remarquable pour le rétablissement de la paix dans nombre de pays, notamment africains. S’agissant de son pays, M. Spirydowicz s’appuie sur des chiffres probants, dont un taux de croissance à 4%. Pour maintenir sa compétitivité, la Pologne, dit-il, privilégie la recherche et l’innovation.

De son côté, Ouahiba Behloul dit, de prime abord, que la Pologne est un marché qui intéresse l’Algérie, relevant que des contacts poussés sont menés par les deux ambassades.

Sur les échanges économiques, l’oratrice précise que si le volume est en croissance, il reste défavorable à l’Algérie. En termes de chiffres, elle indique que pour l’année 2017, ce volume représentait 600 millions de dollars, dont 400 millions Usd des importations. Quant aux deux premiers mois de l’année en cours, les échanges ont dépassé les 30 millions Usd. Rappelant que l’Algérie est en pleine phase de changement et que des mutations profondes ont suivi, Mme Behloul précise que «notre pays ne représente pas un marché, mais une terre d’investissement», relevant l’existence de belles opportunités, ainsi qu’un cadre juridique favorable.

Lui emboîtant le pas, Amour Riad, premier-vice président de la Caci, met en relief la transition réussie qu’a amorcée la Pologne, indiquant que les deux pays aspirent à des relations de partenariat solides.

Pour lui, des complémentarités existent entre les deux économies.

À l’adresse des investisseurs polonais, il les invite à saisir les opportunités qu’offre le marché algérien, notamment dans l’agriculture, l’élevage et la production laitière.

À ce sujet, il souligne qu’un avis d’appel d’offres est lancé pour les firmes-pilotes, précisant que les entreprises algériennes sélectionnées peuvent nouer des partenariats, même avec des pays étrangers.

Sur sa lancée, il indique que l’Algérie demeure un pays ouvert à l’investissement, rappelant que la limitation des importations décidée par le gouvernement «n’est pas une interdiction, encore moins une décision empreinte d’un esprit protectionniste, mais une manière de gérer les ressources financières».

Par ailleurs, les différents responsables polonais souhaitent voir la datte et l’huile algériennes pénétrer leur marché, mettant en relief l’excellente qualité de ces deux produits.

Les représentants de la Chambre polonaise d’industrie et de commerce se rendront à Alger, les 22 et 23 avril, en vue d’approfondir les discussions et de chercher ensemble les meilleures pistes d’investissement et de coopération.

Fouad Irnatene