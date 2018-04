Solitude : risque de mourir d'une crise cardiaque

Une vaste étude portant sur la Grande-Bretagne, pays du «secrétariat d'Etat aux personnes isolées», révèle que la solitude accroît le risque de mourir d'une crise cardiaque ou d'AVC. L'étude publiée tout récemment porte sur quelque 479.000 personnes, qui ont répondu à des questions pour savoir si elles étaient «socialement isolées» (combien de personnes elles voyaient, à quelle fréquence elles sortaient) et si elles se sentaient seules.

«L'isolement social et le sentiment de solitude sont associées à un risque plus élevé d'infarctus grave du myocarde ou d'accident vasculaire cérébral», écrivent les chercheurs finlandais dans la revue médicale «Heart». «L'isolement social semble rester un facteur de risque de mortalité indépendant après un infarctus ou un AVC», ajoutent-ils.

L'originalité de cette étude est d'isoler ce facteur des autres. En effet, vivre seul va souvent de pair avec d'autres risques pour le cœur, comme un mode de vie peu sain (tabagisme, alimentation déséquilibrée, manque d'activité physique), une mauvaise santé mentale, et la pauvreté. En excluant ces autres risques, vivre seul augmente ainsi la mortalité de 32% après un infarctus ou un AVC. La Première ministre britannique, Theresa May, avait annoncé en janvier la nomination d'une secrétaire d'Etat chargée des personnes isolées, pour trouver des solutions au fléau social de la solitude.