Mariage collectif à Ghardaïa : 150 couples convolent en justes noces

150 couples, issus des milieux défavorisés, ont convolé récemment en justes noces dans différentes localités de la wilaya de Ghardaïa, lors de cérémonies de mariage collectif qui se sont déroulées dans la pure tradition ancestrale de la région. Organisé dans un climat festif par le tissu associatif, représenté par les associations de quartiers et autres religieuses des localités de Métlili, Ghardaïa, Daya Ben Dahoua, Berriane et Guerrara, sous le signe «convivialité et solidarité» et entièrement financé par des bienfaiteurs, cet événement, qui coïncide avec les vacances printanières, est une occasion pour promouvoir les valeurs de solidarité et de cohésion sociales, a affirmé un imam, à l’issue d’une cérémonie de mariage à Theniet El-Makhzen. L'objectif est d'encourager et d’aider les jeunes en difficulté financière à se marier et s'intégrer dans la société avant de tomber dans la dépravation, a expliqué, de son côté, un organisateur d’un mariage collectif dans le quartier de Mermed (Ghardaia).

Cet événement, dédié aux plus modestes, est organisé dans la pure tradition de la région de Ghardaïa qui s’inspire des rituels ancestraux d’entraide et de solidarité, instaurés dans les différents ksour du M’zab, a affirmé également un notable de Béni-Isguen.

Les préparatifs pour le mariage collectif ont pris plusieurs mois, a révélé un organisateur de mariage groupé d’une vingtaine de couples à El-Atteuf, précisant que les jeunes mariés ont bénéficié, de tout un programme de préparation, selon le cérémonial local, sur le rôle de «l’institution» du mariage dans la consécration des valeurs de stabilité et de prospérité dans la société.

Des prêches portant sur les vertus du mariage dans la consécration de la stabilité et la solidarité sociale ainsi que le rôle du couple dans la consolidation de la société musulmane sont prononcés durant la cérémonie de mariage par des imams, et des cadeaux de mariage, généralement des produits électroménagers utiles pour la vie du couple, sont offerts aux mariés, parés de la tenue traditionnelle du mariage ghardaoui avant que la foule ne se disperse. Après le rituel dîner du mariage, composé essentiellement d’un couscous préparé avec les dons des bienfaiteurs, la tradition ancestrale de la région veut que les futurs mariés, accompagnés de leurs vizirs (aide de camps) et munis d’effets vestimentaires de circonstance, s’installent devant les centaines d’invités, vêtus de blanc, sur une estrade aménagée pour l’ultime cérémonie d’habillage du nouveau marié qui regroupe les membres de familles et les amis des jeunes mariés, des bienfaiteurs, donateurs et des autorités locales ainsi que de nombreux touristes et visiteurs de passage dans la région qui souhaitent découvrir l’authenticité et l’originalité du mariage collectif ainsi que l’habit traditionnel des mariés qui a incité les tour-operators à inclure dans leurs prestations la célébration du mariage à Ghardaïa. (APS)