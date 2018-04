Éclairage : Tous pour un

S’il fallait démontrer l’importance de la réunion d’Alger sur la lutte contre le financement du terrorisme clôturée hier, il suffit juste de rappeler que les recommandations qui la sanctionneront seront soumises au prochain sommet de l'Union Africaine (UA), prévu en juillet prochain dans la capitale mauritanienne Nouakchott. Mais pas uniquement. A cette importance soulignée s’ajoute aussi une autre appréciation que les participants et experts, représentants plus de 30 pays et organismes régionaux et internationaux, n’ont pas manqué de rappeler : c’est l’urgence d’agir face à la menace que fait peser le terrorisme sur la stabilité et la sécurité des pays africains. Et pour cause, comment ne pas tirer toutes les sonnettes d’alarme à la fois pour attirer l’attention sur la gravité de la situation qui prévaut en Afrique. Une montée du terrorisme sans cesse croissante et une expansion géographique grandissante puisque aucun pays ne semble épargné et le risque avéré, si rien n’est fait pour l’endiguer, de voir cette tendance se poursuivre dans les prochaines années. Les mises en garde se font de plus en plus nombreuses. Elles émanent de tous ceux qui ont étudient et analysent ce phénomène. Ils savent que dans certains pays, qualifiés d’Etats faillis, les groupes terroristes sont bien implantés et sont en mesure de recruter de nouveaux membres, d’étendre leur réseau d’appui et d’élargir leur champ d’opérations. Comment ne le pourraient-ils pas alors que les activités du crime organisé représentent 3,6% du PIB des quinze pays de l’Afrique de l’Ouest, selon un rapport publié en février 2018 par des organismes régionaux et internationaux qualifiés. Plus grave encore, ces groupes tendent aussi à, graduellement, remplacer les gouvernements en fournissant des services de base et de protection aux populations vivant dans les zones isolées. D’où l’urgence pour l’Afrique de mettre en place une stratégie cohérente de lutte contre le financement du terrorisme. Il est primordial de tarir et d’assécher les sources de financement qui alimentent les activités terroristes. Onze typologies ont été recensées, ce qui ne manquera pas de compliquer la tâche et ce d’autant plus que la jonction entre les activités de terrorisme et celles du crime organisé transnational est avérée. La difficulté ne devra pas être un motif de découragement pour peu que l’on soit convaincu, comme l’est l’Algérie, que la «sécurité est indivisible et que l’élimination de la menace terroriste en Afrique et dans le monde nécessite la conjugaison des efforts, le partage des expériences et le renforcement de la coopération régionale et internationale».

Nadia K.