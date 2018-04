Cinquantenaire du service national : Excellent bilan

Le Directeur du service national au ministère de la Défense nationale (MDN), le général major Mohamed Salah Benbicha, a affirmé au Cercle national de l’Armée (CNA) de Béni Messous à Alger, que l’école du service national “a toujours été un modèle pour la mobilisation des énergies vivantes” du pays. Dans une allocution prononcée au nom du vice-ministre de la Défense nationale, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire (ANP), le général de corps d’Armée, Ahmed Gaid Salah, à l’ouverture des travaux d’un séminaire sur le service national, le général-major Benbicha a indiqué que le service national “a toujours été un exemple et un modèle à suivre ,en vue de mobiliser les énergies vivantes du pays”. “Après l’indépendance, les jeunes algériens ont répondu présents à un autre appel du devoir national, à l’instar de ceux qui avaient répondu présents à l’appel de la glorieuse Guerre de libération, inscrivant leurs noms en lettres d’or sur le registre de l’édification de l’Etat algérien indépendant”, a rappelé le général-major. “ Le bilan d’un demi-siècle de cette école ne peut qu’être excellemment positif”, car le service national qui est “ la famille et l’école, de pair et en même temps, a un rôle dans la socialisation, en impactant l’individu et en consolidant son appartenance à la patrie, en l’imprégnant de l’esprit de sacrifice, de discipline, de rigueur, de travail et de sérieux et en lui inculquant également l’esprit d’entraide et d’action collective”, a-t-il soutenu. Il a mis en exergue que le parcours du service national au sein des rangs de l’ANP “a été couronné de réalisations inégalées ayant impacté l’individu et la société, modelé la personnalité du citoyen algérien et l’ayant imprégné de l’esprit nationaliste et des valeurs tout en consacrant sa fierté d’être Algérien”. “ Tout individu sortant de cette prestigieuse école est un citoyen algérien armé d’une personnalité forte, ayant reçu une formation militaire, culturelle, sociale et professionnelle”, a-t-il souligné.

Après avoir réaffirmé que le parcours du service national “est indéniablement positif à plus d’un titre”, il a rappelé les grands projets qui ont été réalisés en un temps record par les jeunes du service national, tels que le Barrage vert, la route de l’unité africaine, les barrages, les aéroports, les 1000 villages, les voies ferrées, les prestations sanitaires et éducatives assurées aux villageois et habitants des régions enclavées, notamment dans les régions du Grand Sud, ce qui a, poursuit le général major “ contribué à désenclaver et peupler ces régions dans un cadre solidaire entre les jeunes du service national qui viennent des quatre coins du pays”. A cette occasion, le général-major Benbicha a salué les promotions précédentes “pour leur dévouement à la patrie notamment ceux tombés au champ d’honneur”. Intervenant à ce séminaire, l’inspecteur à la direction de la communication et de l’information auprès du ministère de la défense, le général, Mouali Slimane a indiqué que l’Armée nationale populaire, digne héritière de l’Armée de libération nationale (ALN) “est basée sur des constantes nationaux solides”, précisant que l’objectif du service militaire est de “servir les intérêts suprêmes du pays et de la nation”.

Au fil des années, l’école du service national a formé des générations de jeunes “ayant contribué, au sein de différentes entreprises et instances, au processus d’édification”, a-t-il mis en avant. Le service nationale vise principalement à “inculquer aux jeunes tout ce qui a trait à leur identité nationale, le nationalisme, le respect des symboles, l’attachement au traditions et le bénévolat”, a rappelé de son côté, le chercheur en histoire, Pr. Djamel Yahiaoui. Dans le même sillage, le professeur Bedrina Mohamed Larbi (université Alger II) a précisé que “le service national consacre l’amour de la patrie, la citoyenneté, la fidélité, le respect des principes et valeurs institutionnels et développe l’esprit de l’entraide et de l’union”. Le séminaire a vu la projection d’un film documentaire retraçant l’histoire du service national depuis 1968, outre la distinction de cadres du ministère de la Défense, de représentants d’anciennes promotions et d’enseignants universitaires. (APS)