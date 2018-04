Versement de rançons : Un trésor de guerre

Les activités criminelles que développent les groupes terroristes en Afrique représentent presque 4% du PIB des pays d’Afrique de l’Ouest. On parie qu’il s’agit d’une appréciation plus qu’approximative et loin des chiffres réels puisque, forcément, les retombées financières sont autrement plus importantes car alimentées par des activités tentaculaires et portées par des multinationales dont les comptes bancaires sont bien à l’abri... en dehors de notre continent. On se souvient tous de ce scoop réussi par The New York Times, sous la plume de Rukmini Callimachy July (lauréate du Prix Pulitzer pour son enquête sur l'exploitation des enfants pauvres d'Afrique occidentale et centrale) qui a mis en évidence la responsabilité de l’Europe dans le financement de Al-Qaida grâce aux paiements de rançons pour libérer ses ressortissants. Paris aurait, ainsi, versé une soixantaine de millions de dollars depuis 2008 pour libérer ses ressortissants retenus par Al-Qaida au Maghreb islamique ; en seconde position des plus grands payeurs, la Suisse avec 12,4 millions de dollars et, en troisième, l'Espagne avec 10,1 millions de dollars. Les enlèvements contre rançon sont une des sources de financement du terrorisme. On peut aussi citer le racket. L’un des plus grands fournisseurs de ciment à l’échelle planétaire et leader mondial de matériaux de construction, LafargeHolcim, a admis avoir conclu des arrangements avec des groupes armés pour maintenir l'activité de sa cimenterie en Syrie, entre 2013 et 2014, année de son départ. Le trafic d’êtres humains et leur partie visible avec ces réseaux de passeurs de «l’immigration clandestine», le trafic de drogue… Cette toile qui touche quasiment toutes les activités illicites et criminelles est à la base de la reconfiguration sur le terrain des groupes terroristes qui mutualisent leurs efforts pour contrôler de larges territoires en Afrique, notamment au Sahel avec sa profondeur naturelle jusqu’à la région des grands lacs.

Le terrorisme territorial et militarisé a mué en un terrorisme d'opportunité. Il y a quelque temps un Groupe terroriste qui se fait appeler «soutien à l’islam et aux musulmans» est né de la fusion de Ansar Eddine (nord du Mali) ; Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) la brigade «Macina» et Al-Mourabitoun... ces liens se tissent et se délitent pour renaître, régulièrement, en fonction de l’évolution sur le terrain en profitant des tensions sociales, de la faiblesse des Etats et des actions «musclées» de forces extraterritoriales qui ne mesurent pas à l’aune des intérêts collectifs leurs engagements militaires. Patricia Lalonde, femme politique française, qui a dénoncé quand elle était eurodéputée l’accord commercial UE-Maroc qui ouvre la voie au pillage des ressources naturelles du Sahara occidental, a eu le courage d’affirmer : «Nous avons choisi le pire en créant le chaos en Libye, en laissant ainsi l'opportunité aux milices islamistes radicales de faire avancer leur agenda, de faire régner la terreur et d'étendre le jihad au Mali et dans le Sahel. Nous avons créé le pire en Syrie. Nous nous sommes encore trompés d'ennemis ; nous avons encore une fois sous-estimé la menace djihadiste en n'hésitant pas à fournir des armes aux opposants soi-disant modérés. Nous avons maintenant le pire : un califat entre la Syrie et l'Irak». L’ennemi est planétaire, hélas les questions géostratégiques dictent des actions à des pays qui se révèlent ravageuses sur le long terme.

M. Koursi