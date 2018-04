Tourisme saharien : L’Ahaggar, une destination très sollicitée

Le « Forum Atakor» organise la première édition de la rencontre internationale pour la promotion de la culture et du tourisme sahariens du 18 au 21 avril à Tamanrasset, a annoncé hier, le responsable de l’agence Akar Akar, Mohamed Zonga. S’exprimant lors d’une conférence de presse qu’il animait à l’hôtel El-Aurassi à Alger, Mohamed Zonga, qui est également l’organisateur de cet événement, a indiqué que l’objectif visé est de faire connaître les richesses culturelles et touristiques à l’élite algérienne et aux étrangers spécialistes dans le domaine.

Pour le conférencier, la région de Tamanrasset est une destination très sollicitée grâce à ses richesses culturelles particulièrement authentiques, ce qui rend, dira-t-il, important de parler à l’heure actuelle de cette partie du monde et de sa véritable histoire humaine. « Nous ne pouvons parler de l’homme et de son évolution sans évoquer le désert du Sahara, ce vaste musée à ciel ouvert», a-t-il dit.

Toutefois, Mohamed Zonga a souligné la nécessité pour l’Etat de fournir plus de facilités pour attirer les touristes en matière de délivrance de visas pour les étrangers et les moyens de transport aérien. Il dira également que « tous les moyens de prise en charge sont disponibles et tout touriste qui arrive à Tamanrasset sera amplement satisfait». Il fera savoir également que le nombre d’agences de voyage réceptives dans la région était de 136 agences.

Actuellement ils ne sont que cinq agences seulement qui sont en activité. Les autres ont dû fermer ou changer d’activité après la fermeture des sites touristiques de la région due principalement à la détérioration de la situation sécuritaire dans les pays voisins et qui s’est répercuté sur la région à partir de l’année 2011. Cependant, depuis 2016, la situation sécuritaire s’est nettement améliorée grâce au dispositif sécurité déployé dans la région, et tous les sites ont été rouverts aux touristes désirant découvrir la beauté du Sahara algérien.

Il relève que les agences du Hoggar se sont orientées vers le tourisme dans le Tassili. « Le tourisme saharien est né et grandi dans le Hoggar. Il y a une forte demande sur cette région que le monde entier connaît et a visitée».

Selon lui, les crises qui ont secoué la Tunisie, l’Egypte et la Syrie ont poussé le flux des touristes vers ces destinations sahariennes de l’Algérie.

« Les gens veulent revenir dans le Hoggar et le Tassili. Il est donc important de saisir cette opportunité pour faire entrer des devises au moment où l’Algérie est en pleine crise économique».

Il convient de préciser, par ailleurs, qu’à l’ordre du jour de la rencontre internationale pour la promotion de la culture et du tourisme sahariens, figurent l’organisation d’une journée d’étude sur le tourisme dans la région de Tassili N’ajjer, la visite du centre d’interprétation de l’Office national du Parc culturel de l’Ahhagar, et l’organisation d’un village artisanal local « Sorro Lmaalmine». Prendront part à cet événement des journalistes, diplomates, des représentants d’établissements touristiques, des opérateurs économiques des universitaires et des représentants de la société civile.

Salima Ettouahria