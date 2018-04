Elus locaux de TAJ : Création d’un espace consultatif

Après l’installation, samedi dernier, du Conseil national des P/APC et des membres des APW, le parti Tajamou’e Amal Jazair ambitionne de lancer d’autres initiatives qui feront la part belle à l’innovation, à la proximité, à la formation et aux échanges d’idées. Il est question notamment de la création d’un Forum national des élus locaux. Une instance interne qui sera donc structurée au sein de l’organigramme de TAJ dans le but d’accompagner «davantage» les représentants du peuple autant au sein des APC que des APW. «La création de ce forum va sans doute contribuer à mieux former les élus pour en faire des gestionnaires qualifiés des affaires publiques», a expliqué en début de semaine, le président de TAJ, M. Amar Ghoul. Il s’agit donc d’un espace «consultatif» et «d’échange» d’ idées et d’expériences dans lequel, des propositions seront émises par les concernés. L’objectif gagé vise paritairement à s’assurer du bon rendement des élus dans l’accomplissement de la gestion des affaires publiques. C’est pourquoi, il est également question d’instaurer au sein du ce forum des sessions de formation et de recyclage pour «s’adapter» aux développements et mutations qui s’opèrent dans la société. «Ces formations seront assurées par des spécialistes et experts avérés. Elles vont porter sur tous les secteurs d’activité auxquels les élus sont confrontés au quotidien dans leur exercice, à l’instar de l’agriculture, l’industrie et le tourisme », explique pour sa part le chargé de communication de TAJ, qui souhaite concrétiser sur le terrain l’idée du parti, en l’occurrence arriver à un «élu modèle» dans la gestion et le développement local. Il est question également avec ce forum national des élus de parvenir à «identifier» et «prioriser» les problèmes locaux auxquels font face la population et ce, en vue de pouvoir trouver les «bonnes» solutions. L’autre objectif est la nécessité de «mettre à jour» les élus locaux en ce qui concerne l’arsenal juridique, plus particulièrement la réglementation régissant les collectivités locales. Le même responsable expliquera d’ailleurs à ce propos que l’une des priorités du parti TAJ, inscrites au premier rang de son programme d’action, à trait au «management et la bonne gouvernance», une mission assignée aux élus. «Nous avons remarqué que souvent les élus réussissent de belles prouesses et réalisent de projets remarquables. Malheureusement, faute de formation adéquate, leurs performances ne sont pas valorisées et passent même parfois inaperçues, d’où la nécessité de les former au marketing politique et de hisser le niveau de la communication», estiment les responsables de TAJ qui comptent donc sur ce forum national des élus pour réaliser ces objectifs, précisant que les concernés sont invités à s’impliquer dans ce projet. «La plate-forme devant donner naissance à cet espace peut être encore enrichie par d’autres propositions qui seront examinées avant l’installation officielle du forum», a-t-il signalé. En attendant sa concrétisation sur le terrain, d’autres instances sont inscrites sur l’agenda de TAJ. On peut citer les projets de création d’une «Académie nationale pour la moralisation de l’exercice politique et la vie publique, le renforcement de la cohésion sociale et l’immunisation du pays contre les risques potentiels et les dangers de la société» et de «l’Observatoire national du développement local ».

S. A. M.