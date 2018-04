Notre FORUM commémore le 60e anniversaire de la création de l’équipe du FLN : L’ambassadrice de la révolution

Quatre ans après le déclenchement de la glorieuse Révolution de Novembre, ses artisans adhèrent à l’idée de mettre en place une équipe de football, avec le statut d’ambassadeur dans les instances internationales, en raison de la popularité du ballon rond.

Les talents ne manquaient pas, 32 au total. Ainsi, le 13 avril 1958, est née l’équipe de football du FLN, que l’on a surnommée le «Onze de l’Indépendance». Soixante années passées, Abdelhamid Zouba et Mohamed Maouche, qui ont écrit les pages du Livre d’or du football algérien, en collaboration avec les autres joueurs de l’équipe, ont raconté, hier, cette grande épopée au Forum de la Mémoire d’El Moudjahid, initié en coordination avec l’association Machaâl Echahid.

A l’image du journal El Moudjahid et la troupe artistique du FLN, la voix de l’Algérie en combat contre le joug colonial s’est fait entendre par des footballeurs talentueux qui ont fait vibrer des milliers de supporters, dans les stades français, des ambassadeurs dignes de ce nom. Cette glorieuse équipe, avec celle de l’Armée de Libération Nationale (ALN) ont été les premières à «écrire» les pages du Livre d’or du football algérien.

Abdelhamid Zouba et Mohamed Maouche, deux ex-joueurs de la glorieuse équipe du FLN, étaient, hier, les invités du Forum de la Mémoire d’El Moudjahid, initié en coordination avec l’association Machaâl Echahid. Ces deux grands noms du football algérien, qui ont participé à l’épopée de cette équipe, nous racontent avec détails cette soirée du 13 avril 1958. Ce soir-là, en compagnie de grandes stars algériennes du football évoluant au sein de clubs professionnels français, ils quittent, en vagues successives, la France pour rejoindre Tunis et former l’équipe de football du FLN. Le lendemain, 14 avril, la France se réveille sous le choc.

Toute la presse faisait état de la «disparition» de ces joueurs. Les journalistes étaient restés perplexes par la décision de Rachid Mekhloufi, ancien maître à jouer de l’AS Saint-Etienne, qui avait qualifié l’équipe de France pour le Mondial, les trois joueurs de l’AS Monaco, Mustapha Zitouni, libéro de charme de l’équipe de France, l’attaquant Kaddour Bekhloufi, le grand gardien de but Abderrahmane Boubekeur, Amar Rouaï (SCO Angers), Abdelaziz Bentifour (OGC Nice), Abdelhamid Kermali (Olympique de Lyon), Mohamed Maouche qui évoluait dans la grande équipe du Stade de Reims... Tous avaient décidé de mettre entre parenthèse une carrière prometteuse dans l’Hexagone pour un seul objectif : porter haut les «couleurs nationales» et faire connaître le combat des Algériens pour l’indépendance. Mohamed Maouche, actuellement président de la Fondation de l’équipe de football du FLN, a rappelé, que l’initiative de créer cette équipe était celle de Mohamed Boumezrag. Tout a commencé à germer dans sa tête après son retour de Moscou, où il avait pris part aux Jeux de la jeunesse. «Il m’avait contacté et exposé le projet», a-t-il souligné. Et puis les rencontres se sont multipliées et les rendez-vous étaient fixés chaque mercredi au café Luxembourg à Paris. Il fallait tout mettre en place.

Par ailleurs, «le choix du 13 avril 1958 n’était pas le fruit du hasard», raconte notre invité. C’était un dimanche, journée qui marquait les matchs du championnat. Mohamed Boumezrag savait que les joueurs algériens évoluant dans les grands clubs allaient s’affronter dans des duels directs et, de surcroît, les matches devaient se dérouler dans des villes frontalières avec l’Italie et la Suisse. Il n’y a pas plus beau hasard. Pour Abdelhamid Zouba, les jeunes footballeurs qui avaient renoncé à de grandes carrières sportives, avaient répondu à l’appel de la patrie. Cet engagement était porteur de messages. Le premier, adressé à la France coloniale, consistait à montrer que le peuple algérien était avec le FLN dans sa lutte contre le colonialisme ; le second lancé à la jeunesse algérienne, les djounoud dans les maquis. L’objectif a été atteint, puisque le drapeau algérien était hissé et l’hymne national avait retenti dans tous les stades où avait joué l’équipe. C’est ainsi que la France, confrontée à une offensive diplomatique du FLN dans les couloirs des Nations unies, a subi, ce faisant, une autre attaque, sportive celle-là. Le choc était terrible, sachant que ces footballeurs étaient considérés comme les plus brillants et dont certains étaient pressentis pour rejoindre l’équipe nationale française, appelée à participer à la Coupe du monde de 1958 en Suède.

L'équipe du FLN de football, baptisée «Équipe de la liberté», dispute son premier match le 9 mai 1958, lors d’un tournoi baptisé «Djamila Bouhired», contre le Maroc et le remporte (2-0). Deux jours plus tard, la sélection bat la Tunisie (6-1). L’équipe de l’Algérie, combattante, émerveille le public de tous les pays où elle se rend avec au total 91 matches (65 victoires, 13 nuls et 13 défaites). Les «footballeurs révolutionnaires» ont inscrit 385 buts et encaissé 127 buts. Au-delà des résultats sportifs flatteurs et des faveurs du public qu’elle a charmée avec son jeu et le bon niveau professionnel des footballeurs révolutionnaires, cette glorieuse équipe s’est battue aussi pour la cause algérienne.

Nora Chergui