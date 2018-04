Attribution des visas : Le MAE regrette les propos de l’ambassadeur de France

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif, a regretté hier à Alger, les propos de l’ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driencourt, au sujet de l’attribution des visas, tenus à l’occasion de l’inauguration du nouveau centre de réception des demandes de visas à Alger. "Dans ces déclarations, reprises par la presse, au sujet de l’attribution des visas, l’ambassadeur a, de nouveau, montré une propension à étaler publiquement devant les médias des appréciations inopportunes, peu amènes et donc inacceptables", a souligné M. Benali dans une déclaration à l'APS. Il a relevé que "les relations algéro-françaises imposent à tous, surtout à ceux qui en ont la charge dans la quotidienneté, un devoir de responsabilité et une obligation d’objectivité qui n’autorisent ni des commentaires déplacés ni des déclarations se situant en porte-à-faux avec la volonté clairement affirmée des plus hauts responsables des deux pays". "Ces derniers, rappelle-t-on, soulignent avec constance la nécessité d’œuvrer à la promotion continue des liens d’amitié et de coopération entre les deux pays dans une atmosphère de sérénité et à l’abri de tout battage médiatique", a-t-il conclu.