M. KAOUANE reçoit l'Ambassadeur de Cuba : Des liens historiques

Le ministre de la Communication, M. Djamel Kaouane, a reçu en audience, hier au siège de son département ministériel, l'ambassadeur de Cuba à Alger, Mme Clara Margarita Pulido Escodell.

Les deux parties, qui ont constaté avec satisfaction l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui existent entre l'Algérie et Cuba, ont évoqué, par ailleurs, la profondeur des liens historiques qui unissent les deux pays. L'entretien a également permis d'évaluer la coopération entre les secteurs de la communication et de l'information et d'examiner, à la lumières des mutations que connaît le monde dans ces domaines, les voies et moyens de la développer davantage afin de la hisser à la hauteur des relations politiques qui existent entre la République de Cuba et la République Algérienne Démocratique et Populaire.