Décès du moudjahid Boudjemaa Salah : message de condoléances de M. Bouhadja

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Saïd Bouhadja, a adressé un message de condoléances à la famille de feu le moudjahid et ancien diplomate, Boudjemaa Salah, décédé dimanche dernier à l'âge de 84 ans, rappelant son parcours militant, jalonné d'actes héroïques et de sacrifices. "Valeureux moudjahid et modèle de droiture, de modestie, de noblesse et de sacrifices, il croyait profondément au développement de son pays et au bien-être de son peuple et avait défendu avec bravoure et sincérité l'Algérie pendant la glorieuse Révolution de Libération", a écrit M. Bouhadja dans son message.