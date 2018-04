M. Messahel s’entretient à Paris avec son homologue français : Concertation permanente

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, s'est entretenu, hier à Paris, avec son homologue français, Jean-Yves Le Drian. M. Messahel qui effectue une visite à Paris du 9 au 11 avril s'est entretenu avec son homologue français dans le cadre de la concertation régulière entre les deux pays.

Au cours de son séjour à Paris, le ministre animera, à l’invitation du président du Conseil exécutif de l’Organisation des Nations unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO), M. Lee, Byong-hyun, aujourd’hui, au siège de cette organisation, une Conférence sur "la journée internationale du Vivre ensemble en paix".

Cette journée est consacrée par la Résolution 72/130 de l’Assemblée Générale de l’ONU, initiée par l’Algérie, qui proclame le 16 mai de chaque année, "journée internationale du Vivre ensemble en paix". Au cours de la même journée, le ministre s’entretiendra avec Mme Audrey Azoulay, directrice générale de l’UNESCO.

Il donnera également, le 11 avril 2018, une conférence à l’Institut français des relations internationales (IFRI). Cette conférence qui s’intitule "Contre le terrorisme et l'extrémisme, la déradicalisation : l'expérience algérienne", sera suivie d’un débat animé par le président de l’IFRI, M. Thierry de Montbrial, au cours duquel le chef de la diplomatie algérienne partagera avec les participants, venus de différentes sphères, l’approche algérienne en la matière. M. Messahel aura à Paris, dans le cadre de ses activités à l’IFRI, une rencontre avec des personnalités du monde politique, culturel, parlementaire et médiatique.