M. Ouyahia reçoit le Directeur exécutif du programme de l'ONU pour l'environnement

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a reçu, hier à Alger, le secrétaire général adjoint de l'ONU et directeur exécutif du Programme des Nations unies pour l'Environnement, Erik Solheim, indique un communiqué des services du Premier ministre.

L'audience s'est déroulée en présence de la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati. Auparavant, le responsable onusien a été reçu par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, avec lequel il a abordé l'état de la coopération avec le PNUE et les efforts consentis par l'Algérie, dans le cadre de la mise en œuvre des accords multilatéraux de l'environnement, auxquels elle a souscrits et de mettre en œuvre l'agenda 2030 sur le développement durable. Il a été convenu, à l'occasion de cet entretien, de promouvoir et de renforcer la coopération entre l'Algérie et le PNUE, notamment, à travers l'appui à la promotion de technologies vertes et innovantes et l'inclusion de la dimension environnementale dans les politiques publiques sectorielles.

Un mémorandum d'entente visant à renforcer la coopération et l'échange d'expériences en matière d'environnement a été signé entre le ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables et le Programme des Nations unies pour l'Environnement (PNUE).