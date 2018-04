Caci : La gestion du fret en débat

C’est au siège de la Chambre algérienne du commerce et d’industrie, que des experts ont débattu, hier, de la problématique de la gestion du fret. Dans son intervention, Mohamed Boukechoura, expert dans le domaine du transport maritime, relève, de prime abord, que dans les pays développés, le prix du fret représente 5 à 10% de la valeur de la marchandise, tandis qu’en Algérie et dans d’autres pays en développement, il atteint, dans certains cas, les 30%.

Dans son intervention, l’expert relève la nécessité de maîtriser les coûts, relevant l’existence d’une multitude d’opérations «inutiles» après la réception de la marchandise et son corollaire de coûts supplémentaires. «La partie fret reste invisible du fait de l’opacité du domaine qui reste confinée dans les sphères fermées», ajoute l’intervenant. D’autre part, il dénonce, pour le transport maritime, l’invasion des compagnies étrangères suite au «déclin» de la Cnan. Nombre d’experts estiment que la CNAN couvre 3% des besoins de l’Algérie en matière de transport maritime de marchandises, et 97% sont couverts par des entreprises étrangères dont, entre autres, MAERSK LINES et CMA CGM. Pour parer à ce déficit qui fait que les tarifs de transport maritime de marchandises sont les plus élevés en Méditerranée, il a été envisagé d’ouvrir le secteur au privé national. Mais on n’est pas encore à ce stade. Si l’orateur ne s’oppose pas à leur présence en Algérie, il affirme qu’il est inadmissible de voir notre économie prise en otage par ces compagnies étrangères. À ses yeux, la solution consiste à gérer le fret, et non à acheter des navires.

De son côté, Farid Yala, expert international dans le développement portuaire, note que le fret est lié à l’attractivité du pays, précisant que dans les pays développés, la moyenne de traitement est de 300 conteneurs/heure. En Algérie, on en est qu’à une vingtaine de conteneurs. Il n’est un secret pour personne, l’Algérie dépense annuellement des sommes colossales en devises dans le transport maritime des marchandises, au moment où les frais des prestations logistiques représentent 30% de la totalité des produits exportés, contre un taux de pas plus de 10% signalé en Europe. Le ministre des Transports, M. Zaâlane, avait considéré que cette situation «incite à œuvrer au développement de ce secteur vital et à mettre un terme à cette dépense continue, en assurant en premier lieu la qualification de la ressource humaine». Plus explicité, il soulignait que «le secteur du transport maritime a besoin plus que jamais de développer ses capacités et compétences considérées comme vitales pour l’économie nationale». Le ministre avait également réitéré la volonté des pouvoirs publics, à soutenir et à renforcer la coopération entre l’entreprise économique et l’université, en vue du développement de la ressource humaine, considérée comme étant la base même du développement national.

