Capacités de production dans l’industrie publique durant le 4e trimestre 2017 : Utilisées à plus de 75%

«Plus de 80% des entreprises enquêtées du secteur public, et plus de 31% de celles du privé déclarent avoir utilisé leurs capacités de production à plus de 75%», relève une enquête menée par l'Office national des statistiques. Cette statistique du 4e trimestre 2017, même disproportionnée entre les deux secteurs, traduit la volonté du gouvernement de favoriser la production locale. Elle précise également que près de 5% des chefs d’entreprises du secteur public, et plus de 75% de ceux du privé ont recouru à des crédits bancaires, et la plupart n’a pas trouvé de difficultés à les contracter. À ce sujet, le premier responsable de l’Abef avait annoncé que les banques ont accordé 8.800 milliards de dinars, au 31 décembre 2017, en progression par rapport à 2016 où l’encours s’était établi à 7.800 milliards de dinars. Boualem Djebbar avait précisé que les crédits d’investissement représentent 75% de la masse totale des crédits. D’autre part, l’enquête a porté également sur le recrutement. Les chefs d’entreprises enquêtés déclarent une baisse de leurs effectifs. Plus de 83% des concernés du secteur public et la majorité de ceux du secteur privé jugent le niveau de qualification du personnel «suffisant». Aussi, près de 11% des enquêtés du secteur public et 31% de ceux du privé déclarent avoir trouvé des difficultés à recruter, notamment du personnel de maîtrise et d’encadrement. Abondant en chiffres, le document de l’ONS affirme que pas moins de 42% des chefs d’entreprises du secteur public et plus de 74% de ceux du privé ne pourront pas produire davantage en embauchant du personnel supplémentaire. S’agissant de l’état de la trésorerie, il est jugé bon, selon près de 71% des chefs d’entreprises du secteur public, et près de 51% de ceux du privé.

«Les charges élevées, l’allongement des délais de recouvrement des créances et le remboursement des emprunts continuent d’influer sur l’état de la trésorerie», souligne l'ONS. Par ailleurs, l’enquête précise que près de 23% du potentiel de production du secteur public et près de 28% de celui du privé ont connu des pannes durant le 4e trimestre 2017. Corollaire : des arrêts de travail inférieurs à 13 jours pour la plupart d’entre eux.

La plupart des enquêtés du secteur public, et plus de 86% de ceux du privé déclarent pouvoir produire davantage en renouvelant leurs équipements et sans embauche supplémentaire du personnel.

Fouad Irnatene