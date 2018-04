Salon International de la mesure (MESUREXPO) : Performance

La deuxième édition du Salon international de la mesure, l’instrumentation, l’accréditation et la qualité (MESUREXPO) a ouvert ses portes, hier au palais des Expositions, SAFEX, Alger. Dans une déclaration à El Moudjahid, le commissaire du Salon, Omar Bedkane, a souligné que cet événement, animé par les professionnels de la Mesure, l’Instrumentation, l’Accréditation et de la Qualité, a réuni une quarantaine d’exposants, dont une dizaine d’étrangers. Il dit que ce salon est dédié exclusivement à l’ensemble des opérateurs économiques, aux laboratoires, aux institutions, ainsi qu’aux experts et scientifiques concernés par les thématiques.

Il leur permettra, entres autres, de s’informer sur cette activité et sur l’importance de l’implication de ces filières dans l’activité économique. Aussi, il constituera aux entreprises nationales une opportunité idoine pour prendre connaissances de nouvelles technologies dans ce domaine porteur pour l’économie. L’industrie en Algérie, dit-il, «est en bonne santé», puisque la réglementation oblige l’ensemble des industriels à se doter d’outils pointus dans la métrologie qui va dans le sens de la qualité. En réponse à une question s’il y a une concurrence accrue de la part des entreprises étrangères en Algérie, il a fait savoir qu’il n’y a pas de concurrence puisque les outils de la métrologie sont fabriqués uniquement par des firmes multinationales spécialisées et qui sont depuis maintenant une soixantaine d’années à l’avant-garde. «En Algérie, on ne peut pas vraiment dire que d’ici 10 ans ou 20 ans, il y a aura, à titre d’exemple, la fabrication des outils qui vont mesurer la pression», a-t-il indiqué, avant d’ajouter que «par contre, nous avons besoin actuellement de nous munir d’une meilleure qualité». S’agissant de l’expertise, il a ajouté que «nous sommes en train de constaté qu’il y a de plus en plus une amélioration constante», surtout, précise-t-il, que le nombre des spécialistes dans ce domaine «est très important», et, en plus, ils sont en mesures de contrôler la qualité du produit en utilisant des produits importés depuis l’étranger.

Mettant l’accent sur la contrefaçon, il a estimé que ce phénomène existe au niveau mondial, car il ne s’agit pas de régulation, mais des structures qui sont en mesure de contrôler.

M. Bedkane a insisté sur la nécessité aux consommateurs de collaborer étroitement à la lutte contre ce phénomène. Notre interlocuteur n’a pas manqué de citer qu’il y a des laboratoires et des organismes qui sont déjà créés chez nous pour le contrôle de la qualité des produits, à savoir l’Office national de la métrologie légale, etc.

Il y a lieu de noter qu’en marge de ce Salon, il y a plusieurs conférences qui sont programmées sur différentes thématiques, pour enrichir l’échange et le savoir-faire entre exposants et professionnels du secteur.

Makhlouf Ait Ziane