Salon international de l’agroalimentaire : L’impératif d’une industrie de transformation

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, M. Abdelkader Bouazghi, et le ministre du Commerce, M. Said Djellab, ont procédé, hier, a l’inauguration du Salon international de l’agro-alimentaire DJAZAGRO qui a réuni 700 exposants au Palais des Expositions des Pins maritimes (SAFEX) d’Alger.

«Le secteur de l’agriculture connaît un surplus de production, ce qui nécessite le recours à l’industrie de transformation», a fait savoir M. Bouazghi lors d’un point de presse. Selon lui, il s’agit de renfoncer la sécurité alimentaire inscrite parmi les priorités du gouvernement et il a insisté sur le fait que la promotion de l’activité de l’agroalimentaire s’inscrit en droite ligne avec l’impératif de la diversification de l’économie nationale, dans l’objectif de réduire la facture d’importation. Il a affirmé que le ministère accompagne les porteurs de projets pour garantir un environnement propice pour l’investissement. De son côté, le ministre du Commerce a qualifié le Salon de rendez-vous incontournable pour les acteurs des filières agroalimentaires. «On a remarqué un engouement à l’investissement et l’augmentation des capacités de production du marché algérien », dira-t-il, avant de souligner que les 170 producteurs algériens présents au Salon disposent d’un taux d’intégration de plus 60%. Il a rappelé que la Commission consultative intersectorielle chargée du suivi du dispositif de sauvegarde de l’outil national de production est à la disposition des acteurs économiques. DJAZAGRO tente de valoriser les nouveautés des exposants à travers une plateforme de son site www.djazagro.com.

Les exposants peuvent y déposer les informations sur les nouveaux produits et les visiteurs peuvent y accéder pour pouvoir préparer leur visite.

Sarah A. Benali Cherif