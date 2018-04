Métro d’Alger : Nouvelles extensions

Les caractéristiques techniques

1- L'extension du Métro d’Alger allant de la station Tafourah-Grande-Poste vers la Place des Martyrs, appelée extension A, comprend 1,7 km de linéaire et 2 stations.



A- Caractéristiques de l'extension A : Elle constitue une continuité du tronçon prioritaire en monotube avec voie sur béton et dispose de deux (2) stations : Ali Boumendjel et Place des Martyrs. Elle est dotée de : la voie ferrée de type classique équipée d’un troisième rail pour l’alimentation du matériel roulant. Les équipements du système intégral au niveau du tunnel se composant de la signalisation ferroviaire, des antennes radio, des téléphones d’urgence avec rupteurs d’urgence, des réseaux énergie électrique, des installations des équipements de ventilation et de la colonne sèche. Le tunnel à double voie d'une profondeur de 15 à 30 mètres, d’une ouverture de diamètres de 8,80 à 9,40 mètres et d’un écartement entre rails de 1,43 mètre. Trois ouvrages d’extraction d’air.



B- Réalisation : Maître d'ouvrage : Ministère des Transports. Maître d'ouvrage délégué : Entreprise Métro d’Alger. Opérateur exploitant : RATP développement. Coût : 23,8 milliards de DA.



2- L'Extension Hai El Badr-Ain Naadja, appelée extension C, comprend 3,6 km de linéaire et 3 stations.



A- Caractéristiques de l'extension C : Elle est une continuité du tronçon prioritaire avec la spécificité de créer une fourche au niveau de la station Hai El Badr, et dispose de trois (3) stations : Les Ateliers-Gué de Constantine-Ain Naadja.

Elle est dotée de : Un viaduc de 135 mètres. Un tunnel en souterrain voûté. Trois ouvrages d’extraction d’air.

La voie ferrée de type classique, équipée d’un troisième rail pour l’alimentation du matériel roulant. Les équipements du système intégral au niveau du tunnel se composant de la signalisation ferroviaire, des antennes radio, des téléphones d’urgence avec rupteurs d’urgence, des réseaux énergie électrique, des installations des équipements de ventilation et d'une colonne sèche.



B- Réalisation : Maître d'ouvrage : Ministère des Transports. Maître d'ouvrage délégué : Entreprise Métro d’Alger. Opérateur exploitant : RATP développement. Coût : 28,96 milliards de DA.



Par ailleurs, les autres extensions en cours de réalisation du Métro d'Alger concernent les lignes El Harrach-Bab Ezzouar-Aéroport.



- Opportunité du projet : L’extension du réseau métro vers l’est de la capitale, dans le cadre du plan quinquennal, permettra de desservir les quartiers les plus peuplés, les différents pôles universitaires ainsi que l’aéroport International.



- Description du projet : Le tronçon de cette ligne reliera la station terminus d’El Harrach à l'aéroport International. Cette extension se développe sur une longueur de 9,56 km. Le projet comprend les ouvrages suivants : Tunnel souterrain de 8 km. 10 ouvrages d’extraction d’air. 9 Stations souterraines.