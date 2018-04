M. Bouhadja : Concrétiser l'essor de développement

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Saïd Bouhadja, a affirmé, hier, que la visite du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à Alger traduisait "son grand attachement" à suivre sur le terrain la réalisation des projets devant "concrétiser l'essor de développement escompté".

La visite du Président Bouteflika à Alger pour "l'inauguration d'infrastructures publiques stratégiques et très fortement applaudie par la population, traduit son grand attachement à suivre sur le terrain la réalisation des projets qui seront bénéfiques pour les citoyens et le pays et permettront la concrétisation de l'essor de développement escompté", a indiqué M. Bouhadja à l'issue de la séance plénière consacrée au vote de projets de loi relatifs au commerce et à la formation professionnelle.