Accueil chaleureux de la population

Un accueil populaire chaleureux a été réservé au président à l'occasion de sa visite dans la capitale. Au niveau de la place Ibn Badis où se situe la mosquée historique de Ketchaoua, le Président de la République a eu droit à des salves de baroud et des youyous. Le Chef de l'Etat n'a pas manqué, quant à lui, de saluer les citoyens, venus nombreux lui exprimer leurs sentiments de gratitude et de reconnaissance pour tous les efforts qu'il a consentis pour le développement national et le retour de la paix et de la sécurité dans le pays. Tout le long du boulevard Zighoud Youcef, longeant le front de mer et qui donne sur la somptueuse baie d’Alger, des étendards frappés des couleurs nationales étaient déployés sur les devantures des bâtiments ainsi que des posters géants à l’effigie du Président Bouteflika. Après avoir procédé à l'inauguration de la mosquée Ketchaoua, restaurée, et de la nouvelle station du métro de la place des Martyrs, le Président Bouteflika, qui était accompagné par des membres du gouvernement, a pris le métro jusqu'à la station d'Aïn Naâdja où un accueil des plus chaleureux lui a été également réservé par les habitants de ce quartier populaire. La ligne du métro d'Alger reliant la place des Martyrs à Ain Naâdja, qui entre en service mardi prochain, est considérée comme un projet stratégique pour le transport urbain dans la capitale. Cette extension est la seconde après celle de 2015 qui avait touché Hai El Badr-El Harrach.