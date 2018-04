Barrage de Sidi Khelifa : Lancement des travaux

Au deuxième jours de sa visite du travail et d’inspection dans la wilaya de Tzi Ouzou, le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a procédé, hier dans la commune d’Aït Chaffaâ, à la pose de la première pierre du barrage hydraulique Sidi Khelifa, destiné à l’alimentation en eau potable de la zone côtière, ainsi que d’autres villages situés dans d’autres localités de la wilaya. Auparavant, le ministre, accompagné du wali et du P/APW de Tizi Ouzou, s’est rendu à Bouzeguène, où il a eu à s’enquérir des travaux de transfert à partir du barrage Tichy Haff, dans la wilaya de Béjaïa, au profit des populations de la région de Bouzeguène, Aït Zekki et Illoula Oumalou, localités qui souffrent de la pénurie tout au long de l’année. Ce projet sera achevé en octobre prochain. Le ministre a souligné que la réception de ce projet apportera une solution durable aux populations des communes de Bouzeguène, Ait Zekki et Illoula Oumalou, dont les comités de villages n’ont pas cessé de soulever pacifiquement le sempiternel problème de pénurie d’eau potable dont souffrent les populations de cette zone. Selon la fiche technique, la mise en service de ce transfert permettra d’assurer une alimentation régulière et suffisante au profit de 49.331 habitants, et ainsi mettre fin à la crise récurrente que connaît cette région.

Toujours à Bouzeguène, Hocine Necib s’est engagé à répondre favorablement à la demande des citoyens d’inscrire un projet d’un petit barrage au profit de la commune d’Ath Zekki.

D’autres projets visant le renforcement de l’AEP à Tizi Ouzou, à l’instar de celui de raccordement des communes côtières de la wilaya à la station de dessalement des eaux de mer de Cap Djinet (Boumerdès), ont par ailleurs fait l’objet de la visite.

Bel. Adrar