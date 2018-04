Protection Civile : Exploitation optimale des moyens matériels et humains

Le Directeur général de la Protection civile, le colonel Mustapha El-Habiri, a appelé, hier à Mascara, à une exploitation optimale des moyens matériels et humains mis à la disposition de la direction de wilaya de son secteur. Inspectant les différentes structures de l’unité principale de la Protection civile, le colonel El-Habiri a appelé à une «exploitation optimale» des moyens humains et matériels mis à la disposition de la direction de wilaya, «pour remplir convenablement ses missions de préservation des biens publics et privés de toutes formes de risque».

Le DG de la Protection civile, qui effectue une visite de travail de deux jours dans cette wilaya, a inauguré une salle de conférences de cette unité dotée d’une capacité de 320 places réservée aux différentes activités culturelles et de formation organisées par la direction de wilaya. D’autre part, le même responsable a visité le site de l’arbre «Dardara» (le frêne), dans la commune de Ghriss, sous lequel a eu lieu la première allégeance de l’émir Abdelkader par les tribus de la région pour mener la résistance contre le colonisateur français. Sur place, le colonel El-Habiri a planté un arbre.

Par ailleurs, le DG de la Protection civile a assisté, à la maison de la Culture Abiras- Ennaciri de Mascara, à une représentation théâtrale présentée par la troupe d’instruction et d’intervention de la Protection civile d’Alger. Le colonel El-Habiri poursuivra, mardi, sa visite en procédant au complexe sportif «Unité africaine» à l’ouverture officielle des qualifications régionales des sports adaptés à l’agent de la Protection civile des wilayas dans l’ouest et le sud-ouest du pays. Le Directeur général de la Protection civile achèvera sa visite en inaugurant et baptisant l’unité secondaire de la protection civile de Sig.