Haute instance indépendante de surveillance des élections : Journée de formation régionale à Sétif

Poursuivant son cycle de formation à travers le pays, les membres de la Haute instance indépendante de surveillance des élections étaient hier à Sétif ou s’est tenue une rencontre régionale regroupant les membres des permanences locales de 13 wilayas de l’est du pays, en présence des DRAG et de membres du Conseil d’État.

Intervenant, à l’ouverture de cette journée de formation qui s’est tenue à l’hôtel Novotel, Brahim Boudoukha, vice-président de la haute instance indépendante de surveillance des élections, n’a pas manqué de souligner l’importance et l’impact que sont appelées à produire de telles actions de formation à l’endroit des membres des instances locales et des formations politiques, soulignant que deux conférences se tiendront les 11 de ce mois à Alger, et le 18 à Biskra. Des rencontres de formation qui marquent le début de l’année 2018 et se prolongeront le 5 mai pour les formations politiques, ajoute l’intervenant, avant d’insister particulièrement sur la volonté qui anime toutes les composantes de cette haute instance à ne ménager aucun effort pour contribuer avec le sérieux et l’efficacité qui se doivent pour la réalisation sans faille de la mission qui leur est dévolue, et, partant, «relever le défi qui se doit devant l’opinion nationale et internationale». Comme il mettra l’accent sur les 2 volets ayant trait à l’indépendance et à la neutralité de cette instance vis- à-vis de l’administration, les partis politiques et les médias, et abonder, forts des textes réglementaires en vigueur dans le sens de la crédibilité qui s’impose. Une journée qui regroupe les représentants des wilayas de Sétif, Skikda, El-Tarf, Annaba, Jijel, Constantine, Mila, Guelma, Bordj Bou-Arréridj, Msila, Béjaïa, Bouira et Souk Ahras, et que Brahim Boudoukha ne manquera pas de placer sous le signe de l’entraide et de la complémentarité entre cette instance constitutionnelle et toutes les administrations, notamment le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire. Quatre interventions portant sur l’évaluation et les outils de contrôle, le rôle de l’Administration dans l’organisation des élections, les engagements des membres de la Haute instance et la méthodologie d’établissement des rapports seront prononcés par Moussa Yakoub, Chaïb Boubakeur, Drag de Skikda, représentant du ministère de l’Intérieur, Mustapha Chaachouh et Tayeb Helali, ainsi que Fetni Menar et Abdelkader Belhadj, avant un large débat.

F. Zoghbi