Dans la lucarne : stadier et supporters

Dans les années précédentes, notre football n’avait nullement besoin de stadiers. Car tout se faisait comme «sur des roulettes». Le travail du service d’ordre ne souffrait d’aucune contestation. Chacun était à sa place et l’organisation des matches ne posait aucun problème. Il faut dire qu’en dépit de quelques débordements, tout était ou presque maîtrisé. Ce n’est que dans la moitié des années 80 que l’on a commencé à parler de l’éventualité de créer les comités de supporters dans l’optique de bien canaliser les supporters. J’avais écrit à ce sujet un papier, au journal Horizon 2000, sur le bienfait des comités de supporters. On avait même lancé un trophée (une coupe d’Algérie) de la meilleure galerie afin de susciter l’émulation entre supporters des équipes jouant dans le palier supérieur. C’était une louable initiative visant à moraliser, d’une certaine façon, nos stades qui devenaient, d’une façon ou d’une autre, un «défouloir» pour permettre aux jeunes qui y viennent en masse de s’extérioriser et sortir de tout ce qui a un rapport à la mal-vie et autres. On avait vécu ainsi des décennies durant. Ces derniers temps, le phénomène est apparu d’abord en Europe dans l’objectif de minimiser la présence de la police dans les stades. Pour cela, on leur a substitué ces fameux stadiers. On avait vu cela aussi, à ses débuts, en Angleterre, suite à la déferlante européenne des années 80/90, avec les fameux «hooligans» à l’époque de feu Margaret Thatcher (1er Ministre) et le drame du Heizel (Belgique). Il faut dire, dès le départ, qu’en Europe, et pour ne pas subir l’effet «boomerang» de cette frange «d’agents» faisant respecter l’ordre dans les stades, on leur avait interdit de suivre les matches de football en «tournant le dos aux spectateurs» se trouvant dans les travées des stades. C'est-à-dire que la fonction première d’un stadier est de regarder et suivre attentivement tous les faits et gestes des spectateurs et non pas le déroulement d’une rencontre de football, même s’il s’agit de son équipe favorite. C’est un peu la règle du jeu. Chez nous, on n’a pas voulu rester en marge de ce changement manifeste dans les championnats européens où le football a été inventé (les anglais). On a suivi, comme l’on dit, cette mode. C’est vrai que ses fruits ne sont pas encore perceptibles, mais beaucoup d’efforts ont été entrepris avec la ferme conviction de voir les stadiers jouer un jour le rôle qui leur a été assigné dès le départ. Jusqu’ici, certains d’entre eux au niveau de nos clubs ne peuvent pas se départir de cette propension de supporters. Ils aiment tellement leur équipe qu’ils ne peuvent pas se départir de leur statut de supporters qui leur «colle» presque à la «peau». C’est ce qui fait qu’il y a des «dérapages» et des attitudes répréhensibles qui peuvent mettre le «feu aux poudres». On avait vu dernièrement lors du match entre la JSK et le MCA, au stade du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou, des «stadiers» être à l’origine d’un incident qui n’aurait jamais dû y arriver. Si l’arbitre Ghorbal avait fait méticuleusement son travail en «vidant» la «main courante» de toute personne n’ayant rien à faire sur le terrain, on n’aurait pas assisté à «l’accrochage», incompréhensible, entre deux stadiers, qui étaient assis derrière le but du MCA, sur le sauteur en hauteur, alors qu’ils devaient être face aux spectateurs. Un stadier est là pour suivre les supporters et non pour voir ce que fait le gardien de but de l’équipe adverse. De plus, ce n’est pas aussi pour lancer des «cailloux» ou autres projectiles. On se rappelle du temps de ammi Ahmed Boussouf, «Allah Yerahmou», à El Mohammadia, l’arbitre Zekrini (expert) (qu’on voit chaque week-end sur la chaîne publique «Ettalita») qui n’a pas voulu faire démarrer la rencontre entre l’USMH et une autre équipe, jusqu’à ce que le terrain et ses alentours (main courante) soient vidés, même des journalistes qui n’avaient, pourtant, aucun endroit décent pour suivre le match. C’est ce qu’il fallait faire, même si les arbitres n’avaient pas accepté son attitude à leur égard du fait qu’il savait qu’il n’y avait pas une «cabine de presse» réservée aux journalistes. La seule qui existe, elle est envahie, le plus souvent, par des personnes étrangères à la presse sportive. Le stadier, en un mot, doit revenir à l’endroit où il doit y être et non pas se transformer en supporter et exulter lorsque son équipe marque un but. Ce n’est pas cela la mission d’un stadier. Il faudra veiller à ce que les choses se fassent normalement et que les arbitres et le commissaire au match fassent leur travail professionnellement pour que nos matches se déroulent dans le fair-play le plus total et ce, quel que soit l’enjeu du match. Ce n’est pas du ressort de l’arbitre ou du commissaire au match.

Hamid Gharbi