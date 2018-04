Tunisie : L'Espérance remporte le 28e sacre de son histoire

L'Espérance Sportive de Tunis a été sacrée championne de Tunisie pour la 28e fois de son histoire et la deuxième fois consécutive avant même de jouer son match face à l'ES Metlaoui, dimanche soir, au stade Olympique de Radès.

En effet, à trois journées de la fin de l'exercice, les sang et or devancent de neuf points (53 points) le Club Africain (49 points) qui a été tenu en échec (1-1) sur le terrain de l'US Ben Guerdane. Même en cas d'égalité de points avec les rouge et blanc à la fin de la saison, le club de Bab Souika a l'avantage du goal-average de la phase aller puisqu'il s'était imposé 1-0.

L’Espérance fêtera son sacre ce soir dans un stade vide, étant sous le coup d'une sanction de trois matches à huis clos que lui avait infligée la ligue nationale de football professionnel.