Classement des buteurs : Naidji (PAC) et Derradja (MCA) améliorent leur classement

Les sociétaires du Paradou AC, Zakaraia Naidji, et du MC Alger, Walid Derardja, ont amélioré leur position au classement des buteurs du championnat de ligue 1 mobilis de Football au terme de la 25e journée disputée vendredi et samedi.

Le golaeador du MCA, Derrardja, a porté son total à 8 buts, après avoir inscrit 3 buts lors des deux matches joués par son équipe (1 but sur penalty) face à la JSK, mardi, en match de mise à jour (1-3), et un doublé samedi devant le PAC. De son côté, le buteur paciste Zakaria Naidji, auteur de la seule réalisation de son équipe devant le MCA (5-1), s'installe seul à la 5e place avec 9 buts.

L'ancien attaquant du MC Oran, Mohamed Souibaâ, qui a rejoint le «Doyen» durant le dernier mercato hivernal, a amélioré son capital-buts (7), en pointant désormais à la 8e place avec son partenaire du club, Abderrahmane Hachoud.

La 1re place du classement des buteurs est toujours occupée par Mohamed Amine Abid (14 buts) devant, respectivement, Oussama Derfelou (USM Alger/13 buts), Mustapha Djallit (JS Saoura) et Sami Frioui (USM Blida), tous deux avec 11 buts chacun.

Classement des buteurs



14 buts : Mohamed Amine Abid (CS Constantine)

13 buts : Oussama Darfalou (USM Alger)

11 buts : Mustapha Djallit (JS Saoura), Samy Frioui (USM Blida)

9 buts : Zakaria Naïdji (Paradou AC)

8 buts : Hamza Banouh (USM El-Harrach/ES Sétif), Walid Derardja (MC Alger)

7 buts : Abderrahmane Hachoud (MC Alger), Mohamed Souibaâ (MC Oran/MC Alger).

6 buts : Mohamed Toumi (MC Oran), Sid-Ali Yahia Chérif (JS Saoura), Mohamed Tiaiba (MC Oran), Adil Djaabout (JS Kabylie), Hadj Bouguèche (USM Harrach), Mahdi Benaldjia (JS Kabylie), Sofiane Bendebka (MC Alger).

5 buts : Youcef Chibane (MC Oran), Mohamed Belmokhtar (DRB Tadjenanet) et Hamza Demane (DRB Tadjenanet).