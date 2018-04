UNAF : Le programme du tournoi à Tlemcen arrêté

Le programme du tournoi de l’Union nord-africaine de football (UNAF) des moins de 15 ans, prévu du 9 au 16 avril, à Tlemcen, a été arrêté, a-t-on appris, du coordinateur de la compétition.

Le tirage au sort de cette manifestation sportive qui réunira les trois sélections nationales d’Algérie, de Tunisie et de Libye, a donné lieu à trois rencontres qui se dérouleront toutes au stade Akid-Lotfi, récemment, rénové, a indiqué Mustapha Lokbani, président de la ligue de football de la wilaya de Tlemcen.

Le match d’ouverture opposera, le 11 de ce mois, l’Algérie à la Tunisie.

La seconde rencontre réunira la Libye et la Tunisie (13 avril) alors que le troisième match opposera l’Algérie à la Libye, a-t-il précisé, faisant savoir que les horaires des rencontres n’ont pas encore été arrêtés.

Ce tournoi de l’UNAF, a indiqué pour sa part Abdelkrim Benaouda, DTN adjoint chargé du développement à la fédération, permettra aux équipes présentes de préparer les futures compétitions officielles réservées à cette catégorie d’âge.

Les rencontres de ce tournoi se dérouleront sous forme de championnat, chaque sélection disputera deux rencontres, à l’issue desquelles le premier sera déclaré vainqueur, a-t-on expliqué.

Parallèlement à ce tournoi, le président de la fédération, Kheireddine Zetchi, procédera à l’inauguration du nouveau siège de la ligue de football de la wilaya de Tlemcen, a encore ajouté Mustapha Lokbani. Il sera accompagné des présidents des fédérations libyenne et tunisienne, ainsi que du président de l’UNAF.