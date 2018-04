Coupe Arabe des clubs, coupe arabe des clubs : engagement prévu du MCA

«Une délégation de l’Union des Associations de Football Arabe sera à Alger aujourd’hui, pour faire signer le contrat d’engagement au MCA, comme cela a été fait avec les dirigeants de l’ES Sétif et l’USM Alger», a publié la fédération algérienne sur son site officiel, après avoir annoncé la désignation du MC Alger en qualité de troisième représentant national à la coupe arabe des clubs, édition 2018.

En effet, l’option du tirage au sort, prônée dans un premier temps par l’instance fédérale, a été écartée. La FAF a finalement décidé d’octroyer le troisième ticket au doyen des clubs algériens, à l’issue de la réunion du BF. «La Fédération Algérienne de Football (FAF), et après consultation des membres de son bureau fédéral, vient de procéder à la désignation du club du MC Alger comme 3e représentant algérien à la compétition de la Coupe Arabe des clubs», a précisé l’instance fédérale dans le même communiqué. Zetchi et ses paires n’ont, par contre, pas donné les critères de leurs choix ni, d’ailleurs, leurs motivations. Pour rappel, les deux premiers teams, en l’occurrence l’USM Alger et l’ES Sétif, ont été invités, à titre nominatif, par l’Union des Associations de Football Arabe.

L’Algérie a bénéficié d’une troisième place suite à un recours introduit par la FAF. Le désistement des clubs qataris a ainsi donné l’occasion à l’UAFA de répondre favorablement aux sollicitations de la Fédération algérienne. La phase finale de cette compétition, qui, faut-il le souligné, n’est pas homologuée par la FIFA, aura lieu du 22 juillet au 06 août au Maroc. L’Union arabe de football, qui avait tenu une réunion en Arabie saoudite le 21 décembre 2017, a décidé d’octroyer l’organisation de la compétition au Royaume chérifien.

Cette réunion s’est tenue quelques jours seulement après la l’assemblée générale de l'UAF, qui a vu l’élection pour un nouveau mandat de son président, le prince Turki Ben Khaled Ben Fayçal Al Saoud. Trente-deux formations ont été inscrites. Un tour préliminaire aura lieu, en élimination directe (aller-retour), avant la phase finale.

Le vainqueur de la compétition empochera la coquette somme de 5 millions de dollars. Une somme dont auraient grand besoin les clubs algériens. Des primes non négligeables non plus seront octroyées aux différentes formations participantes qui marquent des points et enregistrent des victoires, au fur et à mesure qu’on avance dans la compétition.

A noter que la première édition de la coupe Arabe des clubs s’est déroulée en Irak et a vu la victoire de l’équipe d’Ashorta de Bagdad sur Al Nejmeh de Beyrouth (Liban).

Rédha M.