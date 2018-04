Equitation / AIn Defla : La Garde Républicaine et Emir Abdelkader sacrés

Les clubs équestres La Garde Républicaine et Emir Abdelkader (Tiaret) ont remporté au Centre équestre Cheikh Bouamama de Aïn Defla le Concours national d'endurance, ayant enregistré la participation de 43 cavaliers, représentant sept clubs.

Le niveau technique de cette première manifestation de la saison a été jugé "appréciable" par les spécialistes de cette discipline, disputée en quatre épreuves (20, 40, 60 et 80 kilomètres) et destinées aux chevaux de 5 ans et plus. Les sept clubs engagés sont : La Garde Républicaine, l’OPLA Caroubier, Club Ouled Fayet, Centre équestre Emir Abdelkader (Tiaret), l’Aslect (Tiaret), club Hacienda de Beni Tamou (Blida), et le club organisateur, Forsane Doui Ain Defla.

La première journée, disputée vendredi, a été consacrée à la visite vétérinaire, la remise des dossards, la reconnaissance du terrain et une réunion technique.

Ce premier concours de la saison, inscrit au calendrier de la Fédération équestre algérienne, a été organisé par le club Nadi Forsane Doui de Ain Defla, où il s'est étalé sur les journées de vendredi et samedi.

Les lauréats ont été récompensés par des coupes et des médailles lors d'une cérémonie prévue spécialement à cet effet, et à laquelle ont assisté des membres de la Fédération équestre algérienne.