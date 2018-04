Boxe, Championnats arabes (seniors/messieurs) : L'Algérie sacrée

La sélection algérienne (seniors/messieurs) de boxe a décroché la première place aux Championnats arabes 2018, clôturés à Khartoum (Soudan), avec un total de sept médailles (5 or, 1 argent et 1 bronze). Les médailles d'or ont été moissonnées par Mohamed Flissi (52 kg), Reda Benbaaziz (60 kg), Chemseddine Kramou (64 kg), Azzouz Boudia (75 kg) et Houmri Mohamed (81 kg). De son côté, Khalil Litim a pris l'argent, au moment où son compatriote Mohamed Yacine Touareg s'est contenté de la médaille de bronze. La Fédération algérienne de boxe a engagé un total de neuf athlètes dans cette compétition, disputée du 4 au 7 avril à Khartoum. La délégation algérienne était conduite par le vice-président de l'instance fédérale, Athmane Laazizi, alors que le staff technique national était composé des entraîneurs Ahmed Dine, Boubekri Abdelhafid et Slimane Belounis. Outre l'Algérie et le Soudan (pays organisateur), huit autres pays ont pris part à ces Championnats arabes, à savoir : le Qatar, le Yémen, la Palestine, le Liban, la Tunisie, le Maroc, l'Irak et la Jordanie.