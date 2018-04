Mondial 2018 : Halilhodzic remercié

La Fédération japonaise de football (JFA) a annoncé, hier, avoir limogé le sélectionneur national, le Franco-Bosnien Vahid Halilhodzic de son poste, après un mandat tumultueux, à seulement deux mois du Mondial-2018 en Russie. "Nous avons pensé que le nouveau sélectionneur devait être issu de la Fédération, étant donné qu'il ne nous reste plus que deux mois avant le Mondial" en Russie, a déclaré le président de la JFA Kozo Tashima, annonçant, son remplacement par le Japonais Akira Nishino, un entraîneur expérimenté en championnat (J-League). Le président de la JFA a salué Halilhodzic qu'il a qualifié de sélectionneur "très sérieux et passionné, qui adore le football plus que quiconque". Nommé en mars 2015, Vahid Halilhodzic "a composé l'équipe en un laps de temps très court" et a mené les "Samouraïs bleus" vers la qualification pour leur sixième Coupe du monde d'affilée