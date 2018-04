2e congrès médical de l’UNAF : Santé du footballeur et Ramadhan

Sous le thème «Santé du footballeur et Ramadhan, Mondial et performance», le 2e Congrès médical de l’Union Nord-africaine de football (UNAF) et en collaboration avec la Fédération algérienne de football (FAF), s’est tenu dimanche dernier, au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa en présence du président, Kheïreddine Zetchi. Dans son allocution, ce dernier a mis l’accent sur l’importance et le rôle de la médecine dans le développement du football. Tout en saluant chaleureusement les organisateurs de cet événement, le président de la FAF a affirmé que : «le choix de la thématique et le timing de ce Congrès sont loin d’être fortuits puisqu’ils interviennent à la veille d’un grand rendez-vous, celui de la Coupe du monde qui aura lieu dans deux mois en Russie et qui coïncidera en partie avec le mois sacré du Ramadhan, d’où l’intérêt d’aborder un certain nombre de sujets liés à la pratique du sport roi de très haut niveau pendant ce mois, et ce, en prévision de la participation des sélections marocaine et tunisienne qui devront se préparer en conséquence en intégrant toutes les données y afférentes ». Après les interventions du secrétaire général de l’UNAF, Hammami, ainsi que le président de la commission médicale le Dr Jarraya, c’est au tour des communicants d’entamer leurs interventions. Le Dr Ali Yakdah, médecin de la sélection algérienne de football donne le ton en abordant le sujet traitant de «l’évaluation médico-sportive et suivi du footballeur de la sélection nationale au CMS de la FAF » avant de laisser place aux Drs M. Cherifi, chef de service de Biologie (Algérie) et S. Chemli médecin de la sélection nationale tunisienne de communiquer, respectivement, sur «le profil biologique du footballeur professionnel algérien» et le «profil génétique du footballeur tunisien».

Ces deux interventions ont été suivies d’un débat de cinq minutes. Celle du Pr H. Mehadoui, a été axée sur les «effets physiologiques de l’observance du jeûne (Ramadhan) sur la performance du footballeur», alors que celle du Dr Chiha a porté sur : «Ramadhan : Quels effets sur la balance d’utilisation énergétique chez les footballeurs ?». Ces deux interventions ont été suivies d’un passionnant débat qui a capté l’attention du DTN Saadane et du président de la fédération qui a souhaité qu’une étude plus approfondie et surtout plus précise soit menée «quitte à suggérer aux responsables de l’UNAF et de l’UAFA de dégager un budget pour aider les chercheurs à mieux aborder cette question».

La «mort subite chez le sportif» est l’autre sujet qui a capté l’assistance, surtout qu’il a été accompagné d’une vidéo explicative des premiers soins à prodiguer et d’un workshop sur les gestes d’urgences sur un terrain de football. Dans l’après-midi, les blessures musculaires, la rupture des ligaments croisés et l’épaule du gardien de but ont été les sujets abordés.

Ce 2e Congrès médical de l’UNAF organisé en collaboration avec la FAF a été qualifié de fructueux de la part des médecins tunisiens, marocains, libyens et même ivoiriens qui ont beaucoup appréciés les échanges entre «collègues».