Compétitions africaines : L’USMA et le CRB sur les traces du MCA et de l’ESS

Les deux représentants du football algérien en coupe de la Caf, l’USM Alger et le CR Belouizdad ont réussi de bons résultats lors de la manche aller des 16es de finale-bis de l’épreuve continentale en question.

Malgré la défaite, par des scores étriqués (2-1) pour l’USMA et (1-0), on peut dire qu’ils ont de fortes chances de passer ce cap, du fait qu’ils joueront les matches retour à domicile devant leurs publics.

Le but inscrit par Yaya au profit des Usmistes est très important. Il permet à son équipe de bien se positionner en prévision d’une qualification qui semble à leur portée. Un petit but suffira aux camarades de Benmoussa pour se qualifier. Toutefois, il faudra se méfier des attaquants Nigérians qui sont assez bons. Il faudra surtout éviter d’encaisser au stade Omar-Hamadi afin de ne pas se compliquer la tâche. A première vue et si l’on se réfère à la physionomie de la rencontre jouée à Lagos, on peut sans risque de nous tromper affirmer d’ores et déjà que Plateau United est à la portée des Usmistes. Ces derniers, ont souffert du mauvais état du vieux tartan dur de surcroît du stade où s’est déroulé le match. Il y avait aussi les conditions climatiques défavorables avec la chaleur et l’humidité ambiante au Nigéria. Pour le CRB, c’est pratiquement pareil, sauf que le résultat de (1-0) est certes un score qu’on peut remonter. Toutefois, il demeure un score piège. Puisque si l’équipe adverse vous inscrit un but, il faudra en marquer trois pour pouvoir se qualifier. Mais, avec le retour de certains absents, qui sont importants sur l’échiquier de Rachid Taoussi, tels les Belaili, Draoui et Heriat pour ne citer que ceux-là, le Chabab a largement les moyens de se qualifier au terme du match retour, qui aura lieu au stade du 20 Août-1955. En fait, si ce n’était les maladresses des Belouizdadis lors du rendez-vous d’Abidjan, avec les quelques ratages des Coulibaly, Lakroum et Aribi, le CRB aurait pu prétendre à un meilleur résultat. Ainsi, au vu de toutes ses données, il est clair que l’USMA autant que le CRB ont les faveurs des pronostics quant à leurs chances de passer respectivement les écueils Plateau United et l’ASEC Mimosas d’Abidjan. Ils sont très bien partis pour se qualifier à la phase de poules de la coupe de la CAF. Ils sont ainsi sur les traces du Mouloudia d’Alger et de l’Entente de Sétif qui pour leur part ont déjà composté leurs billets qualificatifs à la phase des poules en Ligue des Champions africaine. Cela étant, les deux représentants algériens sont tenus de rester vigilants et de ne pas prendre leurs adversaires respectifs à la légère au risque de vivre des moments qui déchantent sachant qu’en football tout est possible.

Mohamed-Amine Azzouz