Phytothérapie : Quand les plantes « s’occupent » de nous

Le printemps est la saison par excellence, d’espoir, de gaieté et de bonne humeur, certes, mais pas pour tout le monde, c’est archi sûr. Il existe, en effet, une catégorie de personnes cilement fragilisées par les changements de temps brusques et qui refusent de surcroît les traitements conventionnels, pour une raison ou une autre. En fait, ces derniers qui sont passés par antibiotiques, antihistaminiques et autres compositions chimiques qu’ils connaissent si bien —leur allergie ne date pas d’hier dans la plupart des cas — optent pour la médecine douce, pour soigner une toux, dégager des branches encombrées, des maux de tête, bref, pour se remettre sur pied. La phytothérapie, à vrai dire, occupe les devants de la scène pour le traitement de certains problèmes de santé qui reviennent chaque année, lors de cette période de transition entre l’hiver et l’été. La verveine, le gingembre, la camomille, la mélisse, l’ortie et bien d’autres richesses de la nature restent des produits phare, présents dans chaque foyer. Le retour aux sources se décline, il faut le dire, par une ruée sur les herboristes qui connaissent si bien les secrets de Dame Nature et du monde de la médicine verte, et même ces sites internet dédiés à la santé et au bien-être, devenus, de nos jours, l’allié, le conseiller, voire le «médecin de toute la famille», sans se déplacer ou encore dépenser son argent.

En un clic, en quelques minutes, les réponses aux questionnements des uns et des autres arrivent en un temps record pour soulager une rhinite allergique, un eczéma ou autres pathologies liées à la saison, auxquelles ne peuvent échapper les personnes au terrain vulnérable. Dans les pires des cas, on se rabat sur la fameuse recette de grand-mère, à savoir du miel et du citron ou encore de l’huile d’olive, pour retrouver la pêche et oublier ses petits bobos qui empoisonnent la vie. Dans ce sens, une mère de famille soulignera que les remèdes naturels occupent une place de choix, dans sa cuisine ou plutôt sa «boîte à pharmacie». Les coctions, les tisanes, les mélanges d’herbes ne manquent d’ailleurs pas dans les ménages. Cette dame ne cache pas sa passion pour le traitement par la phytothérapie. «J’ai appris cela de ma défunte mère qui m’a inculqué l’art et la manière de me soigner, ainsi que ma petite famille avec des astuces et des recettes simples et faciles», dit-elle. Un avis que partage Souad, étudiante, qui souffre de rhinites répétées et autres problèmes d’allergie. «Je me suis mise au vert pour traiter mon mal, et ça marche pour moi», dit-elle, avant d’ajouter que la nature a de tout temps guéri nos maux. Les avis ne sont pas les mêmes, cela va de soi, car il existe des réticences affichées quant à l’utilisation des plantes médicinales, comme c’est le cas de ce septuagénaire qui va jusqu’à considérer que le traitement conventionnel est irremplaçable. «Certaines plantes sont même toxiques et dangereuses», insiste-t-il.

En fait, la médecine «verte» accompagne, aujourd’hui, les amateurs du traitement par les plantes et les guide pour aller vers un état de bien-être complet, loin des prescriptions médicales et des longues ordonnances au coût astronomique qui malmènent les bourses et les budgets.

Samia D.