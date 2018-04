Fouara Show sur les planches d’El Eulma et Sétif : 50 spectacles en compétition

Fouara show est revenu cette semaine, marqué par un programme théâtral à la mesure de l’événement mais aussi des symboles forts qui vous replongeront l’espace d’un spectacle dans le parcours d’une fontaine centenaire qui a décidé de donner son nom à une œuvre utile, culturelle de surcroît et qui, par la volonté de ces jeunes qui ont décidé depuis déjà 4 ans déjà de la préserver, n’est pas prête de succomber dans l’oubli et encore moins plier sous ces actes barbares dont elle a été plus d’une fois victime. C’est donc devant les responsables locaux et un nombreux public, des adeptes du 4e art mais aussi de l’action culturelle tout simplement que la 5eme édition de cette manifestation théâtrale placée sous le parrainage du ministre de la culture , du wali de Sétif et de l’ONDA, à investi depuis dimanche par une œuvre de Saber Ayache de Constantine, les planches du théâtre régional d’El Eulma pour y développer cette année un riche programme et revenir le 12 de ce mois à la maison de la culture Houari-Boumediene pour la clôture. Organisée par la coopérative Art et culture de Sétif dont le dynamisme en la matière n’est plus à démontrer et le théâtre régional d’El Eulma qui ne ménage pas d’efforts depuis sa création pour diffuser bien des messages à travers ses multiples productions, la 5e édition de Fouara Show aura cette année le mérite de faire dans l’ouverture et rayonnement et quitter Sétif pour se porter désormais au fil des ans dans les contrées les plus lointaines de cette wilaya.M. Toufik Mezaache, président de cette coopérative qui n’est plus à présenter dans le monde du théâtre, notamment le One man show est d’autant plus ambitieux et surtout réaliste quand il souligne que la culture n’est pas le seul fait du ministère de la Culture : «Je pense que les collectivités locales devraient s’impliquer pleinement dans de pareilles œuvres sont d’autant plus utiles qu’elles vont dans le sens de l’acte citoyen et sont porteuses à travers un geste, une parole, une mise en scène, de messages forts à l’endroit du citoyen. Entre temps je voudrais adresser mes vifs remerciements à l’ONDA pour son soutien ».

C’est pour cela que cette 4e édition de Fouara Show a décidé de se mettre au service d’une «ville propre» a travers les 50 prestations qui sont en compétition, d’autant plus relevées par de grands noms tels que Abdelhak Benmaarouf, Hakim Dekkar, Mourad Saouli, Lamri Kaouane, Djamel Guermi et Touffik Meziani qui fouleront les planches pour joindre l’agréable au geste utile et faire que la culture à travers le 4e art peut véhiculer plus d’un message de citoyenneté.

Une rencontre qui, pour ne pas faire exception à la tradition, sera cette année dédiée au regretté Ahmed Benbouzid, qui n’est autre que Cheikh Atallah qui a tant donné à la culture, à la scène de son pays, auquel un vibrant hommage sera rendu au moment où des membres de sa famille prennent part à cette manifestation qui se poursuivra jusqu’au 12 de ce mois et sera également marquée par des ateliers dans le One man show, concours et conférences.

Farouk Zoghbi