« Les pixels dans la peinture » de NorEddine Mokkes : L’art numérisé

Inspirée du système de la décomposition de l’image en pixel, une exposition du peintre Noreddine Mokkes se tient depuis le 7 avril dernier et s’étalera jusqu’ au 28 du mois en cours et ce au niveau de la galerie Mohamed Racim au centre-ville d’Alger.

Baptisée «Les pixels dans la peinture», cette peinture consiste en une mosaïque de formes et une palette impressionniste. Ce vernissage réunit des peintures et des installations de Noreddine Mokkes. De ses premières peintures grand format à de très récentes installations, la première exposition monographique en Algérie de l’artiste offre un panorama sur l’ensemble de son travail autour de cet art. Abordant de nombreux médiums et styles différents, sa pratique a en effet, pour objet central les images, leur élaboration, leur transmission, leur modification et leur destruction.

Pas moins d’une quarantaine de tableaux grand format sont exposés dans les différents espaces de la galerie d’art Mohamed-Racim.

Le pixel, c’est le plus petit élément qui compose une image, ce petit élément est modifiable, sa couleur et sa luminosité peuvent être changés. Selon l’artiste, le pixel art a toujours existé dans l’art» et de préciser «il renvoie directement à une pratique ancienne et bien installée dans l’esprit collectif… celui de la mosaïque», a-t-il ajouté.

Réunissant la technique de l’huile sur toile, dans des tableaux de différentes dimensions, ce professeur d’éducation plastique a utilisé le figuratif dans la quasi-totalité de ses œuvres tout en utilisant des couleurs chaudes et douce en même temps. A travers cet exposition individuelle, l’artiste nous exprime sa passion pour cet univers numérique ; une série de tableaux à travers laquelle il noue des liens forts entre deux univers qu’a priori tout oppose : celui fascinant des grands maîtres de la peinture et le foisonnant Internet qui fourmille d’informations sur la technique, qu’il assimile à un «septième continent». Noreddine Mokkes expose à la galerie d’art Mohamed-Racim jusqu’au 28 avril prochain, dans le cadre d’une manifestation individuelle organisée par l’établissement art et culture de la wilaya d’Alger.

Une occasion propice pour l’artiste de faire le point sur sa démarche et ses talents artistiques et de rencontrer des visiteurs potentiels voire même des admirateurs. Ce que l’on considère aujourd’hui comme des pixels a toujours existé dans l’art. Ils renvoient directement à une pratique des temps anciens inventée avec ingéniosité et utilisée avec dextérité et une bonne dose artistique par nos lointains ancêtres.

Au fil des époques cette technique particulière s’est bien installée dans l’esprit collectif, celui de la mosaïque. Le principe de cette dernière consiste à utiliser des fragments de pierres colorées, d’émail, de verre, de pierre ou encore de céramique.



Sihem Oubraham