Said Bouhadja, président de l’APN : “ Les trois projets de loi s’inscrivent dans le cadre des réformes initiées par le Président Bouteflika ”

Le président de l’APN a estimé que l’adoption des trois projets de loi relatifs au commerce, à l’apprentissage et à la répression de la fraude «s’inscrivent dans le cadre des réformes initiées par le Président Bouteflika en vue de moderniser le dispositif économique et commercial et garantir une meilleure protection au consommateur». Ces textes visent également «à combler les vides juridiques révélés par la pratique et pouvoir suivre la nouvelle dynamique de la construction d’une économie nationale forte et diversifiée», a ajouté le président de l’APN. Il a salué, dans ce sens, «les efforts déployés par les représentants du peuple lors des séances de débat général depuis le début de la législature qui a vu la finalisation de la grande majorité des projets de loi initiés par le gouvernement, et qui ont dépassé les 95%», M. Bouhadja a estimé que «le sens d’engagement des députés traduit le degré de leur conscience et de leur maturité, qui constituent une forteresse face aux vaines et lamentables tentatives visant à porter atteinte à notre patrie».

Par ailleurs, le président de l’APN a réitéré la position «constante et de principe» de l’Algérie à l’égard de la cause palestinienne juste, affirmant que «la Palestine demeurera une cause centrale». Il a réitéré la position de l’Algérie vis-à-vis de la question du Sahara Occidental et de son peuple, qui «lutte depuis des décennies pour l’autodétermination, pour une cause juste relevant de la décolonisation».

S. E.