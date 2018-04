Adoption de trois projets de loi : commerce, répression des fraudes et apprentissage

L’Assemblée populaire nationale (APN) a repris ses travaux, hier, en séance plénière, tenue sous l’égide de son président, M. Said Bouhadja, en présence du ministre du Commerce, M. Said Djellab, du ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, M. Mohamed Mebarki, et de celui des Relations avec le Parlement, Mahdjoub Beda. La séance a été consacrée au vote de trois projets de loi relatifs aux conditions d’exercice des activités commerciales, à la protection du consommateur et à la répression des fraudes, le troisième projet de loi, lui, fixe les règles applicables en matière de formation par apprentissage.

Concernant le projet de loi sur la protection du consommateur et la répression des fraudes, celui-ci a été adopté par la majorité des députés de l’APN. Ce texte, qui modifie et complète la loi de février 2009 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes, encadre les conditions et les modalités d’application des dispositions relatives aux services après-vente, et prévoit l’instauration du droit de rétractation pour toute vente de produits dans le cadre du contrat de consommation, à l’instar des normes internationales. Aussi, à travers les contraintes rencontrées au niveau du contrôle aux frontières et pour éviter toute équivoque avec les autres secteurs chargés du contrôle, il a été procédé à la substitution de la mention «refus temporaire» par «admission temporaire», et ce, en apportant plus de précisions, jugées nécessaires pour une interprétation claire de la loi au niveau de l’article 54 dont les dispositions encadrent les cas autorisés pour l’admission temporaire pour une mise en conformité du produit importé. Il est également précisé que la mise en conformité dans le cas d’admission temporaire est possible au niveau d’établissements spécialisés des zones sous-douanes ou dans les locaux de l’intervenant. D’autre part, dans le cadre de la coordination intersectorielle pour la lutte contre la contrefaçon, un article est introduit portant sur les mesures conservatoires pouvant être opérées sur des produits suspectés de contrefaçon. Cette disposition intervient pour pallier le vide juridique constaté en la matière, qui fait qu’actuellement, les agents chargés du contrôle relevant de l’administration chargée du commerce ne peuvent pas intervenir face à un produit suspecté de contrefaçon en l’absence de plainte du titulaire des droits de propriété intellectuelle et d’un jugement attestant de l’infraction. Le nouveau texte prévoit aussi la fermeture administrative des locaux, permettant la distinction entre la suspension temporaire de l’activité et la fermeture administrative des locaux afin de ne pas pénaliser les chaînes de production par des fermetures administratives de l’établissement, alors que la suspension temporaire de l’activité objet d’infraction suffit.



Introduction de l’obligation de respect des exigences liées à la provenance du produit



Entre autres modifications, ce projet de texte note que le produit doit également respecter les exigences liées à sa provenance, aux résultats escomptés, aux spécifications réglementaires de ses emballages, à sa date de fabrication et à celle de la limite de consommation, à son mode d’utilisation, aux conditions de sa conservation, aux précautions y afférentes et aux contrôles dont il a fait l’objet. Un autre article stipule que tout produit offert au consommateur ne doit pas nuire à son intérêt matériel et ne doit pas lui causer de préjudice moral.

Dans le cadre de toute vente, le consommateur dispose d’un délai pour se rétracter, sans avoir à payer des frais supplémentaires, alors que les délais de rétractation et la liste des produits concernés seront fixés par voie réglementaire. Par ailleurs, les agents de la répression des fraudes relevant du ministère chargé de la protection du consommateur peuvent procéder à l’admission temporaire ou à un refus d’admission aux frontières des produits importés, à des consignations, à des saisies, à des retraits temporaires ou définitifs et à la destruction des produits ainsi qu’à la suspension temporaire d’activités ou la fermeture administrative des locaux commerciaux. Ce refus temporaire d’admission aux frontières d’un produit importé est prononcé en cas de suspicion de non-conformité du produit concerné, en vue de vérification approfondie de non-conformité du produit. Par ailleurs, il est inséré un article qui stipule que «les saisies ainsi que les retraits temporaires peuvent être opérés sur des produits suspectés de contrefaçon».

En outre, les services de la protection du consommateur et de la répression des fraudes peuvent procéder à la suspension temporaire de l’activité des établissements ou à des fermetures administratives des locaux commerciaux dont la non-conformité aux règles a été établie. De même, les frais engendrés par l’application des dispositions relatives à la consignation, à l’analyse, aux tests ou essais, à la mise en conformité, au retrait temporaire, au changement de destination, à la réorientation, à la saisie et à la destruction sont à la charge de l’intervenant. D’autre part, le texte prévoit des amendes sévères pour quiconque enfreint les spécifications techniques liées à la provenance du produit, aux résultats escomptés, aux spécifications réglementaires de ses emballages, à sa date de fabrication et à celle de la limite de consommation, ainsi que quiconque enfreint l’obligation d’information du consommateur sur le produit qu’il met en consommation par voie d’étiquetage, de marquage ou par tout autre moyen approprié, et ce, en langue arabe et, accessoirement, en une ou plusieurs autres langues accessibles au consommateur, de façon lisible, visible et identifiable. Une amende punira aussi quiconque enfreindra les dispositions relatives au droit de rétractation.



Projet de loi sur les conditions d’exercice des activités commerciales



Le projet de loi sur les conditions d’exercice des activités commerciales a été également adopté à la majorité par l’Assemblée populaire nationale (APN) lors de la même séance plénière. Modifiant et complétant la loi de 2004 relative aux conditions d’exercice des activités commerciales, ce nouveau texte prévoit l’insertion de nouvelles dispositions instituant un ancrage juridique pour la création d’entreprise en ligne. Le projet d’institution d’un portail électronique, hébergé par le Centre national du registre du commerce (CNRC), permettra aux créateurs d’entreprises d’enregistrer en ligne leurs entreprises et de recevoir en même temps un identifiant reconnu par les institutions concernées, explique l’exposé des motifs de ce texte qui contribue à améliorer le climat des affaires.

A cet effet, les secteurs concernés sont chargés de l’adaptation du cadre juridique devant encadrer le portail électronique dédié à la création d’entreprises en prévision de son déploiement. Ainsi, un formulaire unifié de création d’entreprises sera partagé par les administrations du registre du commerce, des impôts et de la sécurité sociale et par les notaires. Le secteur de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, en relation avec les départements ministériels concernés, a été chargé d’accélérer la mise en ligne de ce portail et de suivre la réalisation des procédures liées à la signature et à la certification électronique. L’institution par la loi de cette plateforme électronique est incontournable, du fait qu’elle va fédérer les missions de chaque intervenant (notaires, impôts, CNRC et CASNOS) dans une seule interface utilisée par le créateur d’entreprise. Cette mesure s’inscrit également dans le cadre de la dématérialisation de tous les aspects liés à l’activité commerciale, notamment avec l’avènement du cadre légal régissant le commerce électronique. Par ailleurs, le texte prévoit de revoir les fermetures non organisées des commerces et des permanences, dans le but d’assurer un meilleur approvisionnement du marché et d’éviter des situations de manque des biens et des services durant les périodes de congé ou de fêtes légales. Ce faisant et bien que le cas des congés et des fêtes légales et le système des permanences qui en découle ont été bien pris en charge, la situation des arrêts techniques de maintenance des unités de production n’était pas prévue dans l’ancienne loi. Ainsi, elle a continué de générer des dysfonctionnements dans la distribution de certains produits issus notamment des minoteries et des usines de production d’eaux minérales. A ce titre, l’article 22 a été amendé par l’introduction des arrêts techniques de maintenance des unités de production et de substituer les termes «de large consommation» par «en biens et services» pour un ciblage plus étendu des biens et services concernés.



Facilitation de l’accès aux activités soumises à l’inscription au registre du commerce



Les dispositions du nouveau texte amendent l’article 25 de la loi de 2004 relative à l’exercice des activités réglementées. Cet amendement vise principalement à parachever le processus des réformes engagées en faveur de la création des entreprises et de se mettre à niveau avec les standards internationaux régissant la création d’entreprise. Depuis son institution légale en 2004, le régime d’accès aux activités réglementées et de l’exigence opposée aux investisseurs de verser, préalablement à l’inscription au registre du commerce, des autorisations délivrées par les administrations compétentes, a généré des blocages à la réalisation de divers projets d’investissements nationaux. Ainsi, de nombreux chefs d’entreprises, notamment dans le domaine des services et de la production industrielle, ont abandonné leurs projets suite aux divers obstacles. Aussi, cet amendement a pour objectif de faciliter l’accès aux activités réglementées tout en maintenant le principe de l’obligation du contrôle permanent qui sera effectué a posteriori par les secteurs concernés.



Le projet de loi fixant les règles applicables en matière d’apprentissage



L’Assemblée populaire nationale a adopté également le projet de loi fixant les règles applicables en matière d’apprentissage, lors de la même séance plénière, en présence du ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, M. Mohamed Mebarki. Ce projet vise «à renforcer l’objectif stratégique consistant en l’adéquation entre la formation et l’emploi, d’autant que l’apprentissage est un dispositif important et indispensable à l’insertion professionnelle et à la lutte contre le chômage». Les principales dispositions prévues dans ledit projet de loi visent «à adapter le dispositif d’apprentissage aux données du monde du travail, en général, en tenant compte des amendements introduits à la loi dans les années 1990, 2000 et 2014». Les principales dispositions de ce texte de loi tendent «à mettre en place un nouveau dispositif pour l’orientation des apprentis, en associant les organismes employeurs tout au long du processus de formation». Le projet de loi vise également «à mettre en place un dispositif de suivi et d’évaluation technique et pédagogique propre à l’apprentissage, à généraliser les plans de formation au niveau de l’entreprise économique, à valoriser les missions pédagogiques de l’enseignant dans ce domaine et à créer une banque de données au niveau du ministère de la Formation professionnelle comprenant une liste nominative et les qualifications professionnelles des enseignants du domaine de l’apprentissage et des métiers, ainsi qu’une liste des employeurs».

Le texte de loi stipule «l’appui des missions des inspecteurs pédagogiques chargés de la formation par l’apprentissage et la garantie de facilités pour le recrutement des apprentis une fois diplômés, en coordination avec les dispositifs nationaux de l’emploi».

Il prévoit, en outre, une définition claire des droits et engagements des acteurs du domaine de l’apprentissage, à l’instar de l’employeur qui accueille l’apprenti dans le cadre d’un stage pratique, l’établissement qui assure la formation théorique et l’apprenti lui-même.

Salima Ettouahria