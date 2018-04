Financement du terrorisme : L’Afrique tenue d’élaborer une stratégie

Le financement du terrorisme en Afrique estimé à plus d’un milliard de dollars.



«L’Afrique a besoin de mettre en place une stratégie cohérente de lutte contre le financement du terrorisme dans ses différentes dimensions, y compris par l’intégration du rôle déterminant du développement économique et social, la modernisation des économies, l’encouragement de la transparence et la promotion de la bonne gouvernance», a affirmé, hier, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, à l’ouverture des travaux de la réunion de haut niveau sur la lutte contre le financement du terrorisme en Afrique.

Et pour cause, en dépit des progrès réalisés dans le lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme, le continent continue de fait face à cette menace exponentielle. Pis, avertit Idriss Lallali, directeur adjoint du Centre africain d'études et de recherches sur le terrorisme (CAERT), elle est «susceptible de se poursuivre durant les prochaines années». Une réalité dont est conscient et l’Afrique et le reste du monde, forcément impacté par la menace que ne manque de présenter ce fléau transantional sur la stabilité et la sécurité intérieure de chaque État. La forte présence hier de représentants de gouvernements (38) et d’organisations régionales et internationales (13) démontre, si besoin est, de la volonté politique de lutter conjointement contre le terrorisme de manière globale et de coopérer efficacement. D’autant que les pays qui ont eu à faire face à ce fléau et les organisations en charge d’élaborer des stratégies de lutte n’ont eu de cesse de souligner qu’aucun pays n’est capable de mener seul la lutte contre le terrorisme et l’extrémise violent. Et c’est à juste titre que le chef de la diplomatie algérienne a rappelé, dans son intervention d’ouverture, que la présence et la participation à cette importante réunion de haut niveau de l’Union africaine sur la lutte contre le financement du terrorisme en Afrique, de ce nombre important de pays et d’organisations, attestent, à la fois, de l’importance que (les) pays respectifs accordent à cette question combien sensible, ainsi que de la gravité du rôle qu’elle joue de plus en plus dans l’entretien et l’expansion sur (le) continent de l’activité criminelle des groupes terroristes. «Plus encore, dit-il, l’Algérie est convaincue que la sécurité est indivisible, et que l’élimination de la menace terroriste en Afrique et dans le monde nécessite la conjugaison des efforts, le partage des expériences et le renforcement de la coopération régionale et internationale.» D’autant a-t-il souligné qu’à côté « de la propagande idéologique développée par les groupes terroristes et leurs sponsors, notamment sur internet via le Darknet et les plateformes cryptées, en vue de la radicalisation et du recrutement de plus grand nombre possible, principalement parmi les segments de la population vulnérables psychologiquement, socialement et aussi économiquement, l’argent reste l’une des principales armes de la guerre menée par le terrorisme. « et de poursuivre en indiquant qu’en « Afrique cette réalité s’affirme sur le terrain chaque jour un peu plus ».

M.Messahel indiquera ainsi que « l’intéressement financier remplace de plus en plus la conviction idéologique dans le processus et campagnes de recrutement menés par les groupes terroristes «.

Pour diversifier leurs ressources et trouver de l’argent frais, ces groupes qui activent en Afrique ne trouvent aucune difficulté. Le GIABA, ( groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’ouest), a relevé au moins onze typologies de sources de financement du terrorisme. Ainsi entre le commerce et autres activités lucratives, certaines ONG et les prélèvements caritatifs, la contrebande d’armes, le trafic de drogues, la contrefaçon de diverses produits dont les médicaments et les psychotropes, la piraterie, la prise d’otages contre rançons, le trafics de biens culturels, la migration illégale, le transfert de fonds et la mendicité, les groupes terroristes ont l’embarras du choix. Leur activité criminelle est facilitée relève-ton « par la densification des relations entre les activités de terrorisme et celles du crime organisé transnational et par l’importance des ressources financières mises ainsi en jeu «.

Et que l’on vienne surtout essayer de faire croire que se sont là des élucubrations où une vue de l’esprit, puisque cette jonction est aujourd’hui avérée et documentée par l’ONU et ses institutions, par l’UA, par la banque africaine de développement que par l’OCDE et le GAFI et ses instances régionales. De plus le danger, met-on en garde le risque est grand de voir ces facteurs « contribuer à transformer l’Afrique en une importance plaque tournante du terrorisme et de la criminalité transnationale «. Que faire face à cette réalité ? La question ne se pose pas. Agir vite et bien. « Il faut faire progresser l’action et la lutte « affirme-t-on. « Nos pays individuellement et notre continent collectivement sont interpellés pour prendre les mesures pour mieux contrôler, entraver et tarir ces multiples sources de financement du terrorisme « a exhorté M. Messahel. En fait rien n’empêche la réussite de cette démarche.

Du moment que la nature et l’ampleur de la menace représentée par la disponibilité de toutes ces sources de financement du terrorisme est connue, il n’y a plus la peine de tergiverser. Le MAE algérien a suggéré dans son intervention des pistes et des priorités dans les actions à mener et dont la pertinence et la faisabilité seront sans nul doute débattues par les participants. Ainsi pour M. Messahel, « il y a un besoin partagé d’une meilleure connaissance de l’évolution et de la mutation de ces sources en Afrique, en particulier au regard d’un contexte régional marqué par l’extension des espaces touchés par cette menace et par l’aggravation des risques que celle-ci fait peser sur la paix, la stabilité et la sécurité de nombreux pays en Afrique et dans le monde «.

De même dira-t-il qu’il y a « une nécessité d’évaluer ensemble l’efficacité, à la fois des stratégies mises en œuvre à ce jour pour lutter contre le financement de ce fléau, et du cadre normatif et des instruments internationaux régionaux et nationaux dont disposent actuellement les pays africains et la communauté internationale pour lutter contre le financement du terrorisme «.

Et en dernier ressort, il y a selon lui « une exigence de promouvoir une meilleure coopération multiforme entre notre pays respectifs, mais aussi un niveau régional et international notamment aux plans juridique, judiciaire, financier, dans un esprit de complémentarité, d’échange d’expériences et de solidarité face à une menace qui ne connait ni frontières ni limites de quelques nature que ce soit «.

Il est à noter que les thématiques retenues pour les ateliers et dont les travaux se poursuivront aujourd’hui, portent sur « l’examen de la situation du financement en Afrique «, les « bonnes pratiques, cadres juridiques et politiques pour la lutte contre le financement du terrorisme- perspectives régionales et mondiales», les «méthodes et techniques du terrorisme « le « rôle des femmes dans la lutte contre le terrorisme y compris son financement», «renforcer les capacités pour contrer le financement du terrorisme « et « bâtir une coopération continentale et mondiale pour lutter contre le financement du terrorisme «.

Nadia Kerraz

Les recommandations seront soumises au sommet de l'UA

M. Messahel a affirmé que les recommandations qui sanctionneront la réunion d'Alger sur la lutte contre le financement du terrorisme en Afrique «seront soumises au prochain sommet de l'Union Africaine (UA), prévu en juillet prochain à Nouakchott ( Mauritanie)».

M. Messahal à la presse en marge de la réunion de haut niveau sur «la lutte contre le financement du terrorisme en Afrique», organisée au Centre International des Conférences (CIC). Cette réunion «très importante», qui connait la participation de plus de 30 Etats africains et d'organisations internationales spécialisées dans la lutte contre le terrorisme, intervient en application de la décision du sommet de l'UA de 2014», a rappelé le ministre, ajoutant qu''il sera procédé, à cette occasion, «à l'examen des modalités de coordination entre les Etats africains et l'échange d'expériences et d'informations concernant la question de financement du terrorisme, devenue aujourd'hui une question très importante pour le continent africain».

Dans le même contexte, M. Messahel a indiqué que «l'Afrique est tenue d'élaborer une stratégie sur le tarissement des ressources de financement du terrorisme si elle veut lutter contre ce phénomène qui coordonne désormais ses actions en matière de criminalité organisée dans la région».

La réunion s'inscrit également dans le cadre des «ateliers organisés par l'Algérie durant les mois derniers relatifs aux crimes cybernétiques et à l'expérience de l'Algérie en matière de lutte contre l'extrémisme violent», a-t-il dit, saluant «le rôle de l'Algérie, sous la direction du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, désigné, par ses homologues, coordinateur africain pour la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme en Afrique».

désigné, par ses homologues, coordinateur africain pour la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme en Afrique». «Les rapports de l'Onu démontrent que le financement du terrorisme en Afrique, notamment au Sahel, est estimé à plus d'un milliard de dollars et la source de ce financement provient du trafic de drogues, de la traite d'humains, de la migration clandestine et du paiement de rançons», a-t-il poursuivi. Le Chef de la diplomatie algérienne a salué «les efforts consentis par l'Onu et les différents partenaires en vue de tarir les sources de financement du terrorisme, et éradiquer ce fléau dans la région», plaidant pour «la prise de mesures juridiques qui permettent d'adapter les législations africaines à la lutte contre ce phénomène». M. Messahal a déclaré que

l’Algérie tient à souligner, à nouveau, son engagement permanent dans la lutte globale contre le terrorisme, et en particulier, «sa solidarité avec l’ensemble de notre continent au moment où un nombre croissant de pays africains subit déjà ou se trouve visé par les menaces terroristes». Il a en outre souligné que l’Afrique a besoin de mettre en place «une stratégie cohérente de lutte contre le terrorisme dans ses différentes dimensions, y compris par l’intégration du rôle déterminant du développement économique et social, la modernisation des économies, l’encouragement de la transparence et la promotion des économies, l’encouragement de la transparence et la promotion de la bonne gouvernance». «Cette conférence est très importante dans le contexte actuel pour que nous ayons des positions africaines, essayer d'échanger nos vues autour des législations de nos pays et d'identifier le rôle de nos institutions qui luttent contre le blanchiment d'argent et le trafic de tout genre», avait déclaré M. Messahel.