Garde républicaine : Des missions en constante évolution

Les missions et les différentes activités de la Garde républicaine ont été mises en exergue à Ghardaïa à l’ouverture de journées d’information sur ce corps de l’Armée nationale populaire(ANP). Cette manifestation d’information, qui s’inscrit au titre du plan de communication arrêté par le haut commandement de l’ANP, vise à vulgariser les missions dévolues à ce corps d’Armée auprès de la population, notamment les jeunes, ainsi que les opportunités qu’elles offrent aux jeunes Algériens désirant y accéder.

Les missions et activités de la Garde républicaine sont en constante évolution et modernisation grâce à l’intérêt qui leur est accordé par le général de corps d’Armée, vice-ministre de la Défense nationale, partant de son rôle sensible en tant que vitrine de l’Armée nationale populaire (ANP) dans les cérémonies officielles, ont indiqué les organisateurs. Ces journées d’information visent à mettre en avant l’image de marque de l’ANP, le processus de modernisation entamé pour la professionnalisation de cette institution constitutionnelle et le rapprochement des structures de l’armée du citoyen, ont-ils ajouté. Ouvertes à l’Office des établissements de jeunes (ODEJ) de Ghardaia, ces journées comportent une exposition de photos, de documents et d’affiches mettant en exergue les activités de la Garde républicaine et l’histoire de sa création.

Des modèles d’instruments de musique utilisés par la Garde républicaine et des photos de cavalerie y sont également exposés, de même que des dépliants sur les conditions d’accès aux formations offertes.