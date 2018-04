Visite guidée à l’EMAN de la 1re région militaire : L’Établissement de maintenance et d’aide à la navigation s’ouvre à la presse

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan général de la communication validé par le Haut commandement de l’Armée nationale populaire (ANP) pour l’exercice 2017-2018, le commandement des forces aériennes a organisé, hier, une visite guidée au profit des journalistes de médias nationaux publics et privés à l’entreprise de maintenance du matériel d’assistance à la navigation de la première région militaire. Lors de son allocution de bienvenu, le général Slimane Chaib, commandant de l’air de la 1re Région militaire a souligné que cette initiative permet de faire connaitre l’entreprise militaire, son organisation et ses ateliers aux médias et au grand public, en espérant que les journalistes présents pourront aiguiller les citoyens sur l’importance de l’institution militaire, son développement et ses missions principales dans la sécurisation du sol algérien. De son côté, le colonel Khaldi Fateh, chef de l’Établissement de maintenance et d’aide à la navigation (EMAN) de la 1re RM a indiqué que cette manifestation vise d’une part à consacrer la volonté de l’entreprise militaire de se rapprocher des médias, et suivre de près les efforts consentis par le commandement des forces aériennes dans le développement et l’adaptation des progrès technologiques. Pour lui, l’invitation à l’adresse des médias a aussi pour objectif «de donner un aperçu des organes nationaux publics et privés sur leur rôle et leur mission, ainsi que le fonctionnement de cette entreprise notamment dans le domaine de l’entretien de la maintenance et la qualification des compétences». Il ajoutera également que cette visite permettra, entre autres, aux représentants des médias de voir de près la taille de l’expérience et de la compétence humaine dont jouit cette société, ainsi que la chaîne de maintenance et l’entretien de l’entreprise. La visite guidée conduite par le chef de l’EMAN a en effet permis de découvrir différents ateliers que dissent l’établissement, dotés d’équipements sophistiqués et à la pointe de la technologie, employés dans la rénovation, la réparation la conversion et le calibrage de composants utiles dans la navigation. «Une partie des équipements a été acquise entre 2001 et 2005, pour être au diapason des dernières innovations en la matière. Nous allons acquérir du nouveau matériel inscrit dans le programme du renouvellement d’une partie de l’équipement, et ce, au fur et à mesure » a expliqué le chef de l’EMAN. Cet établissement dont les effectifs sont composés essentiellement d’ingénieurs et de docteurs d’état a pour mission la révision et la réparation des systèmes d’aide-radio à la navigation et à l’atterrissage, des systèmes en exploitation dans les forces aériennes, la révision et la réparation de la radio-communication sol-air mais aussi des systèmes et ensemble météorologique, tous en exploitation dans les forces aériennes. L’EMAN est chargé des missions d’intervention sur site au niveau des unités des forces aériennes ; elle assure les travaux de calibrage des systèmes d’aide-radio à la navigation et à l’atterrissage au sol, et organise des stages pratiques pour les élèves des différentes écoles de l’ANP dans le cadre de la qualification du personnel exploitant les systèmes de télécommunication en dotation dans les unités aériennes. Il est utile de souligner que l’activité de la maintenance des matériels de télécommunication à vu le jour à l’ECMA en 1968 sous l’appellation «ateliers de télécommunication». En 1978, les ateliers ont été transférés à l’ERMA (Dar El Beida) puis l’ECARMT Berrouaghia en 1986. De 1992 à 1993, le personnel et le matériel ont été tranférés vers l’ECMA 1re RM et en 1994 ont débuté les activités de réparation au niveau du même site.

L’EMAN a été créée en 2000. Le dernier transfert vers le site actuel a été effectué en 2000. L’établissement a été par la suite baptisé au nom du chahid Mokrani-Ahmed en 2017.

Mohamed Mendaci