M. Gaïd Salah à Oran à propos de la promotion de la ressource humaine : Un engagement indéfectible

Ecole de Spécialisation de Chasse à Mecheria : Répondre aux exigences professionnelles du métier de militaire

Le Général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a affirmé, hier à Oran, l’engagement du Haut commandement de l’ANP à la promotion de la place de la ressource humaine, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Entamant sa visite de travail et d’inspection en 2e Région militaire à Oran, au niveau de l’Ecole de Spécialisation de Chasse à Mecheria, M. Gaid Salah a affirmé devant les cadres de cette école, «l’engagement indéfectible du Haut Commandement de l’ANP à la promotion de la place bien méritée de la ressource humaine, et ce, à travers une formation adéquate et de haut niveau, ainsi qu’une bonne qualification spécialisée conformément aux exigences professionnelles du métier de militaire», souligne la même source. Accompagné du général-major, Saïd Bey, commandant de la 2e RM, M. Gaïd Salah qui a procédé à l’inauguration de quelques infrastructures administratives et pédagogiques, ainsi qu’à l’inspection de leurs différentes annexes, comme il a suivi un exposé global donné par le commandant de l’Ecole sur ses grandes missions et ses différentes activités, a relevé que les «personnels, toutes catégories confondues, devraient faire montre de parfaite maitrise du matériel moderne mis à leur disposition grâce à un emploi efficace et correct des aspects technologiques de ces matériels».



Nombre important d’unités déployées au niveau du Secteur militaire de Naâma



Le général de corps d’armée a poursuivi sa visite en inspectant un important nombre d’unités déployées au niveau du Secteur militaire de Naâma, où il s’est enquis de près des conditions de travail des éléments de ces unités et de leur état-prêt opérationnel avant d’inaugurer par la suite le siège d’une brigade logistique, suivre une présentation relative à cette unité et à ses grandes missions et d’inspecter ses différentes annexes administratives, pédagogiques et opérationnelles. Tenant par la suite une rencontre avec les éléments de cette Brigade, M. Gaïd Salah a prononcé une allocution à travers laquelle il a réitéré la «grande importance» qu’il accorde aux visites sur le terrain et à l’inspection des conditions de travail des personnels et des unités. «Notre permanente quête de rehausser le principe de complémentarité dans les missions qui incombent aux unités de combat et de soutien, de toutes fonctions et dimensions confondues, aux niveaux opérationnels requis, nous impose nécessairement de satisfaire, voire de remplir impérativement une des conditions les plus essentielles du travail professionnel efficace, qu’est l’adaptabilité avec les missions assignées, car la complémentarité est quand l’élément militaire conçoit que son unité militaire fait partie d’un ensemble, une partie délimitée par le cadre professionnel qui lui incombe, et la mission de combat qu’il doit mener à bien, avec toute la rigueur requise et la responsabilité dont il est en charge», a-t-il indiqué.



Ferme détermination à sauvegarder la Patrie



Il a souligné, dans ce sens, que «la réussite escomptée nécessite un ensemble de facteurs, à leur tête la conviction bien ancrée des éléments militaires en la noblesse de leurs missions, et la conscience du fait que le parfait accomplissement de ces missions exige que leurs efforts doivent être au diapason de cette démarche», estimant que ceci «requiert inéluctablement de s’acquérir d’une ferme détermination à sauvegarder la Patrie».

Il a ajouté que «grâce au soutien multiforme qu’accorde le Haut commandement de l’ANP à inculquer tous les principes de cette complémentarité, nous avons pu atteindre, grâce à Allah Le Tout-Puissant et à l’appui indéfectible accordé à nos Forces Armées par Son Excellence, Monsieur

le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale, ces dernières années, des échelons très avancés dans l’assimilation efficiente des facteurs de réussite de ce parcours professionnel, qui donne à la petite unité militaire de la grandeur en termes de qualité et de parfait accomplissement des missions qui lui sont assignées, et qui lui garantit une place préservée, voire sollicitée dans le contexte général et intégral des missions du corps de bataille de l’ANP».

Pour M. Gaid Salah, l’unité militaire, peu importe sa dimension, et quelles que soient les missions qui lui sont dévolues, «est un legs dont la responsabilité incombe à son commandement et à l’ensemble de ses éléments de tous leurs rangs et de toutes les catégories, grâce à laquelle ils grandissent et vice-versa. Ils sont appelés, avec beaucoup de sérieux, à la rehausser aux échelons des unités exemplaires, qui élèvent à leurs tours leurs éléments aux rangs des ressources humaines élites. Telle est la voie qui est aujourd’hui tracée, et par laquelle vous récoltez, sur le terrain, les fruits de l’effort laborieux et loyal envers Allah et envers la Nation». L’occasion a été donnée ensuite aux cadres et éléments de la division pour exprimer leurs préoccupations. (APS).